Sport UTA - FC „U" Craiova, scor 3-2. Arădenii se bat la play-off, echipa lui Adrian Mititelu se afundă







UTA a învins-o pe FCU Craiova cu scorul de 3-2 (2-2), sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii de fotbal, penultima a sezonului regulat.

Arădenii au deschis scorul printr-un şut al portughezului Joao Pedro (13), din afara careului, dar echipa din Bănie, condusă de pe banca tehnică de interimarul Valentin David, a egalat prin argentinianul Juan Bauza (22), cu o lovitură de cap la centrarea lui William Baeten.

Claudiu Micovschi (28) a readus echipa antrenată de Mircea Rednic în avantaj, însă la pauză scorul a fost egal, 2-2, Andrei Dragu (42), venit recent de la FC Botoşani, marcând primul său gol pentru ''alb-albaştri''.

UTA, victorie în fața celor de la FC „U” Craiova, după un meci spectaculos

Slovacul Andrej Fabry a marcat golul victoriei pentru UTA, din penalty (63).

Cu acest succes, UTA a urcat pe loc de play-off. Arădenii au o singură înfrângere în ultimele şapte etape, cinci victorii şi un egal.

Echipa lui Adrian Mititelu a obţinut un singur punct în ultimele cinci etape, iar în ultimele opt etape are o victorie şi un egal.

Formația din Arad s-a impus şi în tur cu acelaşi scor, 3-2.

AFC UTA Arad - FCU 1948 Craiova 3-2 (2-2), Arena ''Francisc Neuman'' - Arad Au marcat: Joao Pedro (13), Claudiu Micovschi (28), Andrej Fabry (63 - penalty), respectiv Juan Bauza (22), Andrei Dragu (42). Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti), Mihai Marius Marica (Bistriţa); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca) Arbitru video: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitru asistent video: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti) Observatori: Nicolae Grigorescu (Timişoara) - CCA, Florina Bătrânu (Timişoara) - LPF.

sursa: Agerpres

În clasament, echipa arădeană pe pe ultimul loc calificabil în play-off (6), cu un total de 40 de puncte. Echipa lui Mititelu se află pe poziția a 13-a, adică loc de baraj pentru promovare / retrogradare, cu 31 de puncte.

Sfatul „Puriului” pentru Mititelu

La final, Rednic l-a sfătuit pe patronul oltenilor să-și găsească un antrenor

„Au fost puține emoții, dar e un pas important. Cine credea că vom ajunge în situația să avem șanse reale la play-off. Am întâlnit o echipă bună, a fost cel mai bun meci al lor din ultimele trei etape. Ne-au chinuit. Am și spus înainte că au calitate. Păcat că nu au stabilitate pe banca tehnică. Adrian pune foarte mult suflet și face eforturi finaciare. Are un lot bun, ar trebui să găsească un antrenor”, a afirmat Rednic la Digi Sport.