Usturoiul Benone intră tare pe piață. Fermierii dau lovitura cu leguma botezată după regretatul artist

Usturoiul Benone este un soi îmbunătățit din zona Buzăului, bazat pe alte tipuri locale, aflate pe cale de dispariție. Acesta a fost omologat la începutul anului, de un fermier din Râmnicu Sărat, Valentin Jecu.

Iar acum, înainte de sărbători a fost livrat în mai multe supermarketuri. Fermierul a vândut zece tone de marfă, cererea fiind mare în contextul sărbătorilor.

Usturoiul Benone, numit după Benone Sinulescu, are gust dulce – acrişor, foarte aromat şi este mai iute decât cel adus din import, susțin specialiştii Staţiunii de Cercetare pentru Legumicultură Buzău. Și-a primit numele după Îndrăgitul artist Benone Sinulescu, buzoian de loc, din comuna Siriu.

„Artistul s-a bucurat când a aflat că numele său este atribuit unui soi local de usturoi din judeţul natal. Era un prieten al staţiunii noastre de cercetare şi mereu îi trimiteam seminţe, pentru a le planta în grădina sa din Arad, inclusiv usturoi de Râmnicelu”, a relatat Costel Vânătoru, de la Staţiunea de Cercetare pentru Legumicultură Buzău.

Prima recoltă a ajuns pe rafurile magazinelor

În această toamnă a fost recoltată prima cultură din noul usturoi, omologat sub denumirea Benone, în comuna Râmnicelu. Fermierul care l-a omologat, Valentin Jucu a alocat acestei culturi o suprafață de 15 hectare.

„Este primul lui an sub denumirea de usturoi Benone. Este usturoiul de Râmnicelu care din acest an poartă denumirea cunoscutului interpret. Este acelaşi soi de usturoi cu aceleaşi calităţi, dulce – acrişor, iute ceea ce nu se va mai găsi la alt usturoi din România”, a precizat Valentin Jecu, conform adevarul.ro.

După recoltare, usturoiul Benone a fost ținut câteva luni la uscat, iar în pragul sărbătorilor a fost scos la comercializare. Valentin Jecu a livrat zece tone din noul usturoi pentru mai multe lanțuri de marketuri din toată țara. Cererea a fost destul de mare deoarece usturoiul nu lipsește din preparatele specifice acestei perioade.

În funcție de cerere, fermierul mai are în depozite încă 20 de tone pe care urmează să le trimită la vânzare în magazine.

Usturoiul Benone specific zonei Buzău

Trebuie spus că omologarea usturoiului Benone la Buzău, în comuna Râmnicelu nu este deloc întâmplătoare. Comuna este vestită ca patrie a acestei legume, a usturoiului, favorizată de pământul local, dar și de priceperea localnicilor.

În anul 2021, județul Buzău a fost principalul producător de usturoi din România. Un număr de 146 de legumicultori, majoritatea din comuna Râmnicelu, au cultivat usturoi.