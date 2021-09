USR PLUS mortua est. Vivat USR MINUS

Acesta este produsul guvernării PNL&USR PLUS cu arbitru, UDMR și cu maestru de ceremonii, președintele Klaus Iohannis. PSD și AUR, vivaci, țopăie interesați să intre și ei în poza de grup. Cum să lipsească de la paranghelie? Doar toți, Putere și Opoziție, se consideră a fi elite. În fapt, niște personaje majoritar mediocre care trăiesc în bula lor, paraleli cu lumea reală. Cu interesul public.

Ce griji față de scăderea galopantă a puterii de cumpărare din ultimele luni? Ce preocupări pentru stoparea jafului numit “liberalizarea prețului la energie și gaze”? Ce măsuri reale, de substanță, luate pentru începerea noului an școlar? Ce interes pentru îmbunătățirea sistemului medical? Ce implicare pentru reabilitarea economiei deși premierul Cîțu a contractat împrumuturi mamut despre care numai el și apropiații știu unde se duc?

Peste câteva zile criza asta nevrotică va fi istorie. Ei, politicienii, vor mai număra câteva cicatrici în plus și se vor da eroi. Și perdanții și învingătorii. Fără rușine față de public, și unii și alții își vor continua trapul prin Guvern și Parlament la fel de autosuficienți ca înainte.

De două zile ne dor urechile! Liderii USR PLUS țipă ascuțit că ies de la guvernare pentru că premierul l-a dat afară din Executiv pe 1 septembrie pe cel mai slab ministru al Justiției din ultimii 30 de ani. Pe Stelian Ion.

Nu este prima dată când progresiștii amenință cu ruperea coaliției. S-a mai întâmplat pe 14 aprilie când un alt ministru de-al lor, Vlad Voiculescu a fost demis tot pentru incompetență de același premier Cîțu. Furia progresiștilor și amenințările nervoase cu ruperea coaliției de guvernare au durat atunci vreo trei-patru zile. Apoi s-au întors toți, încolonați, în Palatul Victoria. Normal, nu pleacă câinele de la măcelărie. Adică de la bani, funcții și putere.

Acum e și mai ridicol scenariul. USR PLUS luxează mințile românilor afișându-le un copy-paste după…Liviu Dragnea! Cel care a inovat o practică unică în Europa: și-a dat jos în iunie 2017 propriul premier prin moțiune de cenzură.

Ce le mai place azi progresiștilor, modelul Dragnea! Joi seara, Dan Barna a anunțat public la o emisiune TV că USR PLUS va depune în Parlament luni, 6 septembrie, o moțiune de cenzură împotriva premierului care conduce guvernul din care și el face parte.

Moțiune de cenzură la care Dan Barna și Dacian Cioloș i-au invitat ieri seară pe parlamentarii PSD și AUR să o semneze și să o susțină. PSD și AUR, huliți până acum de progresiști ca fiind unii, nefrecventabili iar ceilalți, extremiști. Și asta, dacă premierul liberal Florin Cîțu nu va fi înlăturat imediat din funcție de către PNL și de șeful statului. Șantaj pe față!

Un șantaj în care nici progresiștii nu cred. De ce? Pentru că nici o clipă nu le-a trecut prin cap să plece de la guvernare. Sunt în stare să se lege cu lanțuri de Palatul Victoria dar de plecat, nu vor pleca. La fel ca în primăvară, nu pleacă câinele de la măcelărie. Dar sceneta trebuie jucată. Ce le pasă lor de problemele românilor? Fleacuri.

Priviți și râdeți, oameni buni! Dan Barna, joi seara la o emisiune TV: “DACĂ moțiunea de cenzură nu trece, miniștrii USR PLUS își dau demisia”. “Dacă”! Păi dacă tot se declară a fi atât de hotărâți să plece, de ce nu-și dau azi demisia miniștrii USR PLUS din Guvern? De ce mai crizează publicul cu un scandal histrionic? Mai explicit decât Barna, omul lui Dacian Cioloș, europarlamentarul Dragoș Tudorache a spus: “Nu putem pleca de la guvernare. Trebuie să facem opoziție din interiorul Guvernului”.

Miniștrii USR Cristian Ghinea și Cătălin Drulă le-au spus deja colegilor că ei nu pleacă din Executiv. Nu vor. De ce? Pentru bani. Foarte mulți bani! Ghinea, ministrul responsabil de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în valoare de 29 de miliarde de euro bani europeni a alocat ONG-urilor, prietene cu USR PLUS, cam 2 miliarde de euro. Ce fac acele ONG-uri pentru România, asta numai progresiștii știu.

Tot din PNRR e programată să fie finanțată cu 2-3 miliarde de euro prin pixul aceluiași Ghinea și Agenția de Investiții în Sănătate, proiect de suflet al progresiștilor pe care PNL și UDMR îl resping motivat. În coaliție se știe că ultra-bănoasa Agenție ar urma să fie condusă de Vlad Voiculescu cu alte scopuri decât cele afișate oficial.

Și mai sunt mulți alți bani și multe alte motive pentru care progresiștii nu vor pleca de la guvernare. USR PLUS are secretari de stat, șefi prin ministere, agenții și companii de stat, prefecți și subprefecți, directori de deconcentrate prin toată țara.

Cât privește furia progresiștilor pe Cîțu pentru că l-a demis pe Stelian Ion, aceasta exprimă frustrarea motivată a USR PLUS. Ion pregătise numiri controlate în funcțiile vacante din fruntea DNA, DIICOT și a Parchetului General. Fără să se consulte cu nimeni. Și, mai ales, cu șeful statului.

Parlamentari progresiști care nu au deloc chef să intre în Opoziție spun că funcția de adjunct al șefului DNA urma să fie ocupată de fratele fostului ministru al Justiției din Cabinetul Cioloș, Raluca Prună.

Pasiunea USR PLUS pentru Justiție nu are nimic înălțător. Practic, progresiștii doresc să controleze justiția, mai ales Parchetele, ca arme de forță împotriva rivalilor politici. Au plasat publicului credul mesaje privind pasiunea lor pentru “reforma Justiției”, “lupta anticorupție”, etc, etc, de parcă ar fi arhanghelii purității. În spatele mesajelor însă se ascunde teoria politică cinică a lui Machiavelli, “Scopul scuză mijloacele”.

Arde și PNL. Agresivitatea echipei care îl susține pe premierul Cîțu față de echipa președintelui partidului, Ludovic Orban, este de maidan. Iar Cîțu se comportă cu Orban, după indicațiile trupei lui, ca un boxer, nu ca un coleg. Cinci luni de scandaluri interne cu supra-expunere publică, acuzații de mituire electorală a primarilor liberali pentru a-i vota pe cei din #echipacâștigătoare, aroganțe și, mai ales, afectarea actului de guvernare au dus PNL la 20% intenție de vot.

Taberele Orban și Cîțu par azi ireconciliabile. Florin Cîțu, premier care trezise inițial încredere și așteptări din partea publicului a ratat reformele promise. Deși avea totul de partea lui. Timpul, un partid puternic, pe șeful statului pavăză, o majoritate parlamentară, o Opoziție pașnică ca o oaie la păscut. Mulți lideri ai PNL au început să prevestească o ipoteză inexistentă cu câteva luni în urmă: o posibilă rupere a partidului, după Congresul din 25 septembrie. Atâta pot, atâta fac.

Publicul, abandonat aproape complet, asistă fără să ceară asta la un spectacol afon de karaoke pe muzică de manele susținut de toată clasa politică, în care primadonele sunt USR PLUS și PNL.