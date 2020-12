După rundele de negociere din ultimele zile, Alianța USR PLUS a obținut mai multe funcții de conducere în instituții publice centrale, dar și 42 de poziții de prefect și subprefect, la nivelul fiecărui județ, după cum relatează surse politice. Practic, USR PLUS va avea câte un prefect sau un subprefect în fiecare județ, precum și în Municipiul București.

În plus, USR PLUS va mai numi oameni în conducerea Gărzii Naționale de Mediu, a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și în Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării. De asemenea, USR a obținut dreptul de a numi un secretar de stat la conducerea Departamentului guvernamental pentru Românii de Pretutindeni, după cum relatează digi24.

Conform surselor citate, USR PLUS va avea posibilitatea să nominalizeze secretarul de stat care va conduce Casa Națională de Asigurări pentru Sănătate (CNAS), o instituție foarte importantă, având în vedere că prin intermediul acesteia se impart fondurile către toate unitățile medicale din întreaga țară.

Copreşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, la finalul negocierilor de sâmbătă, că posturile de responsabilitate administrativă și din structurile deconcentrate nu vor fi transformate în sinecuri politice.

„Vreau să vă asigur că nu vom împărţi şi nu vom transforma în sinecuri politice posturile de responsabilitate administrativă, în instituţiile şi structurile deconcentrate, în acele agenţii care sunt conduse de directori generali care sunt funcţionari publici şi trebuie numiţi prin concurs. Vom clarifica şi Guvernul va clarifica în perioada următoare separarea asta clară. Noi astăzi nu am discutat, nu am împărţit sinecuri, am discutat doar despre acele agenţii şi autorităţi care au în fruntea lor demnitari şi care trebuie numiţi cu un mandate”, a spus Dacian Cioloş.

Ministerele negociate de USR PLUS

La negocierile pentru formarea coaliției, cu PNL și UDMR, USR PLUS a obținut un număr de 6 ministere respectiv, Ministerul Justiției, al Fondurilor Europene, al Sănătății, al Transporturilor, al Cercetării, Inovării și Digitalizării și al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Numele posibililor miniștri propuși de USR PLUS, conform unor surse politice, sunt: Cristian Ghinea la Fonduri Europene; Stelian Ion/ Ramona Strugariu/ Dragoș Tudorache la Justiție; Cătălin Drulă la Transporturi; Vlad Voiculescu la Sănătate; Claudiu Năsui la Economie, Antreprenoriat și Turism; Ciprian Teleman/ Ștefan Pălărie la Cercetare, inovare și digitalizare.

De asemenea, în Guvern va intra Dan Barna ca vicepremier și încă o persoană care va fi desemnată să conducă Cancelaria prim-ministrului.

„Obiectivul nostru principal a fost să putem arăta că avem capacitatea de a face reforme majore în domenii mari și importante pentru România și că nu ne ferim de ministere considerate grele sau «cu riscuri». Vă aduceți probabil aminte că am fost acuzați că fugim de guvernare când nu a fost cazul, pentru că nu ne-a dat nimeni această ocazie. Acum, ne-au dat alegătorii un vot pentru a intra la guvernare și l-am luat ca atare”, a scris Dacian Cioloș, co-președintele Alianței USR PLUS, într-o postare pe Facebook, la finalul negocierilor pentru portofoliile ministeriale.