Mirel Palada, directorul Sociopol, susține că USR a fost, de fapt, marele câștigător în Brașov și nu în București.

„Adevărata știre nu e că Nicușor Dan a câștigat Bucureștiul, ci că Eugen Scripcaru a pierdut alegerile din Brașov. Este, părerea mea, un fenomen periculos. Deci, USR a câștigat adevăratele alegeri în Brașov, nu în București.

PNL a sacrificat totul pentru lupta anti-PSD. A ajuns să lupte atât de mult contra PSD, încât și-a distrus cărămidă cu cărămidă. Victoria în București este, de fapt, o înfrângere pentru PNL. Seamănă cu 2008. PNL și USR probabil se vor duce în cap.

Pentru PSD e un scor foarte bun în București, dar care, din păcate, va fi umbrit. Noi ieri am făcut sondaj telefonic. Noi am avut o măsurare mai bună a voturilor, nu cei cu exit poll. Noi știam de la ora 12 ce va fi la ora 21. Participarea la vot a fost destul de ridicată, dar nu foarte ridicată. Iată că nu noi nu am greșit sondajele.

Nicușor Dan a câștigat alegerile cu mucii în nas, este exact ca în bancul cu Mirciulică”, a afirmat Mirel Palada.

„Zici că e conjurația imbecililor”

De partea cealaltă, Octavian Hoandră a inclus Statul Paralel în tot ceea ce au însemnat Alegerile Locale 2020. „Acum se punctează politic și electorial experimentul anti politic al StatuluiParalel. Acest Stat Paralel și-a făcut și partid (n.r. – USR), care este marele câștigător. Statul Paralel e făcut de generalul Coldea și acoliții și încep să câștige teren. Noi am fost experimentul. Acum, nu ne rămâne decât să plecam din țară, ca si tinerii.

Când ai pandemie, nu organizezi vot! Când oamenilor le este frică de acest virus, tu organizezi vot? Vom intra într-o perioadă neagră în care PNL-ul ar trebui să reconsidere ceea ce a făcut. Prototipul liderului politic este mediocru și sub mediocru. Niciunul nu are experiență în nimic. Toți sunt cu nume ciudate, din părinți dacă nu cumva securiști, pe la a doua generație… Zici că e conjurația imbecililor. Ăștia sunt modele?

E o lume în care mă simt din ce în ce mai singur și din ce în ce mai afectat, din cauza acestei tipoligii politice. Acum o să prindă o putere fantastică multinaționalele. Ele își duc banii în afara ca să nu plătească taxe. Tinerii vor pleca din România”, a opinat Ovidiu Hoandră.