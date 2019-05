Urzeala Tronurilor. Scandal printre fani după ce în episodul al 4-lea a apărut un pahar de Starbucks. Replica HBO

Fanii de pe paginile de socializare ale serialului „Game of Thrones” se întreabă dacă paharul de Starbucks este o gafă a producătorilor sau face parte din promovarea serialului, conform digi24.ro.

După ce al treilea episod a fost intens discutat din cauza întunericului (la propriu) în care a avut loc bătălia, de data aceasta, în episodul patru, fanii dezbat apariția în decor a unui pahar de Starbucks.

Potrivit lui Bernie Caulfield, producător executiv al show-ului, paharul a fost o simplă gafă. „Ne pare rău!” a declarat Caulfield într-un interviu pentru WNYC pe care l-a acordat luni, după care a adăugat pe un ton glumeț: „Westeros a fost de fapt primul loc unde s-a consumat Starbucks.”

Gafele sunt rare când vine vorba de „Game of Thrones”, a mai spus Caulfield, pentru „echipa se implică 1.000%” și „dacă asta a fost cea mai mare gafă observată, înseamnă că suntem într-o formă bună.”

„Latte-ul care apare în episod a fost o greșeala. Daenerys comandase un ceai din ierburi” au transmis reprezentanții HBO au spus, într-un comunicat dat luni seară.

Într-un e-mail transmis Variety, directorul artistic al „Game of Thrones”, Hauke Richter, a spus că nu este neobișnuit ca obiecte diverse să ajungă să fie plasate eronat pe platoul de filmare, să treacă neobservate şi să sfârșească în produsul final.

„Lucruri pot fi uitat pe platou. Eroarea cu paharul de cafea a fost atât de exagerată pentru că nu s-a mai întâmplat în cazul «Thrones» până acum”, a scris el.

Reacția Starbucks a fost pe măsură.

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) May 6, 2019