Ursula von der Leyen cere aderarea României la Schengen

Ursula von der Leyen vrea România în Schengen. Președintele Comisiei Europene a făcut solicitarea în discursul anual despre Starea Uniunii. Ea a spus că România și Bulgaria sunt membri de facto ai Schengen.

Ursula von der Leyen a argumentat că aceste două țări au dovedit faptul că îndeplinesc toate condițiile. Astfel, președinta Comisiei Europene a cerut aderarea fără nicio întârziere a României și Bulgariei la spațiul Schengen.

Aceste două țări au dovedit-o din plin : Bulgaria și România fac parte din spațiul nostru Schengen. Așadar, haideți să le aducem, în sfârșit, în Schengen, fără nicio altă amânare, a spus Ursula von der Leyen.

Ce a mai spus Ursula von der Leyen în discursul său

Preşedinta Comisiei Europene a făcut o trecere în revistă privind migraţia în UE.

”În fiecare zi, vedem că conflictele, schimbările climatice și instabilitatea îi împing pe oameni să caute refugiu în altă parte. Am avut întotdeauna convingerea fermă că migrația trebuie gestionată. Este nevoie de rezistență și de o muncă răbdătoare cu partenerii-cheie. Și are nevoie de unitate în cadrul Uniunii noastre”, a spus Ursula von der Leyen.

Ea a precizat că atunci când a preluat mandatul, părea să nu existe niciun compromis posibil la vedere. Dar s-a reuşit la depăşirea mai multor crize. „Am fost rapizi și uniți în răspunsul la atacul hibrid pe care Belarus l-a lansat împotriva noastră. Am colaborat îndeaproape cu partenerii noștri din Balcanii de Vest și am redus fluxurile neregulamentare. Am semnat un parteneriat cu Tunisia care aduce beneficii reciproce dincolo de migrație – de la energie și educație, la competențe și securitate. Am intensificat protecția frontierelor. Agențiile europene și-au aprofundat cooperarea cu statele membre. Permiteți-mi să le mulțumesc în special Bulgariei și României pentru că au deschis calea – prezentând cele mai bune practici, atât în ceea ce privește azilul, cât și returnările. Aceste două țări au dovedit-o din plin. Bulgaria și România fac parte din spațiul nostru Schengen”, a spus preşedintele Comisiei Europene.

Opunerea Austriei ar putea costa scump guvernul de la Viena

Austria s-a opus aderării României şi Bulgariei la Schengen, Votul negativ ar putea costa scump guvernul de la Viena. Experții de la Bruxelles fac socoteli cu privire la prejudiciile pe le-a provocat decizia cancelarului Nehammer celor două state. Informația a fost confirmată de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.