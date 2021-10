Urșii au atact din nou. Un bărbat a fost sfâșiat în timp ce era la vânătoare cu prietenii lui

Totul s-a desfășurat într-o clipă, sub privirile șocate ale celorlați vânători, care au povestit că victima este un armurier în vârstă de 63 de ani, considerat trăgător de elită.

Mai multe echipaje medicale au mers de urgență la locul indicentului, iar victima a fost transportată la spital. Medicii au declarat că șansele ca bărbatul să supraviețuiască sunt foarte mici după ce a suferit leziuni severe, răni în zona capului, feței, antebraț și coapsă.

Urmează să fie luată o decizie tranșantă

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, recent, că toate statele membre ale Uniunii Europene unde există an de an estimarea populaţiei de urs renunţă încet-încet la relocare şi caută măsuri preventive de intervenţie, inclusiv prin cote. Barna crede că problema urșilor a fost scapătă de sub control și trebuie să se ia atitudine într-un fel sau altul.

”Toate statele membre unde există an de an estimarea populaţiei de urşi renunţă încet-încet la relocare şi caută măsuri preventive de intervenţie, inclusiv prin cote. Aşa se face şi în Suedia, în Finlanda, Slovenia, Slovacia, exact acele ţări date ca exemplu de anumite ONG. Controlează numărul de exemplare prin intervenţia umană. România a pierdut ani buni în estimarea populaţiei, trebuie să recuperăm acest timp.”, a declarat ministrul Mediului.

Cinci urși urmează să fie împușcați

Cinci urşi bruni urmează să fie împuşcăţi. Este vorba despre unul din judeţul Argeş, doi din judeţul Mureş şi doi din judeţul Suceava. Animalele care vor fi împuşcate provin de pe raza fondurilor cinegetice: nr. 20 Stoeneşti din judeţul Argeş; nr. 11 Teşna din judeţul Suceava; nr. 20 Valea Putnei din judeţul Suceava; nr. 13 Hărţău din judeţul Mureş şi nr. 25 Săcal din judeţul Mureş.

Potrivit ordinelor de ministru, recoltarea urşilor se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. „Derogarea se stabileşte pentru 20 de zile de la data întrării în vigoare a prezentului ordin”, se arată în fiecare dintre cele cinci acte normative semnate de secretarul de stat Robert-Eugen Szep