Monden Următorul eveniment regal la care ar putea participa Prințesa Kate. Îngrijorarea e tot mai mare







Un angajat a prezis când și unde ar putea să-și facă următoarea apariție publică Prințesa de Wales. Se pare că Prințesa Kate ar putea participa la serviciul de Duminica Comemorării din luna noiembrie, conform predicțiilor.

Prințesa nu va reveni prea curând

Prințesa Kate, în vârstă de 42 de ani, a făcut o pauză de la îndatoririle regale în acest an, având doar două apariții publice până acum în 2024.

Mama a trei copii a dezvăluit în martie că urma un tratament preventiv cu chimioterapie și a spus că se afla în „etapele incipiente” ale tratamentului.

Kate a apărut alături de familia sa tânără la Trooping the Colour de anul acesta pe 15 iunie. De asemenea, a participat luna trecută la finala masculină de la Wimbledon împreună cu Prințesa Charlotte.

După multe speculații legate de revenirea sa regală, un insider a declarat că revenirea lui Kate nu este de așteptat prea curând – dar că ar putea participa la „evenimente naționale de marcă”.

O sursă a spus pentru Daily Mail că Kate „este probabil să continue să participe la evenimente naționale importante, cum ar fi Duminica Comemorării”.

Care este starea lui Kate Middleton

Vorbind despre revenirea sa, o sursă a spus de asemenea publicației: „Încă nu am ajuns acolo. Când am auzit ultima dată de la ea înainte de Trooping the Colour, spunea că tratamentul ei continua în vară și asta se întâmplă acum.”

„Pentru oricine, există o recuperare fizică după ce tratamentul se termină. Nu este ca și cum ai schimba un întrerupător.”

Kate a împărtășit printr-o declarație pe 14 iunie că va participa la Trooping the Colour în ziua următoare. Ea a oferit totodată fanilor o actualizare despre starea ei de sănătate.

Aceasta a scris: „Am fost copleșită de toate mesajele de suport și încurajare în ultimele câteva luni. Acestea au făcut o diferență imensă pentru William și pentru mine și ne-au ajutat în vremurile mai dificile. Fac progrese bune, dar așa cum știe oricine care trece prin chimioterapie, sunt zile bune și zile rele. În acele zile rele te simți slabă, obosită și trebuie să asculți corpul tău și să te odihnești.

„Dar în zilele bune, când te simți mai puternică, vrei să profiți de starea de bine. Tratamentul meu continuă și va mai dura câteva luni. În zilele în care mă simt suficient de bine, este o bucurie să mă implic în viața școlară, să petrec timp personal făcând lucrurile care îmi dau energie și pozitivitate”, scrie Express.co.uk