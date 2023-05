Următorii cinci ani vor fi cea mai fierbinte perioadă din istorie: ONU

Temperaturile globale vor depăși în curând obiectivul mai ambițios stabilit în acordurile climatice de la Paris, existând șanse peste 66% ca unul dintre următorii cinci ani să facă acest lucru, a declarat Organizația Meteorologică Mondială a ONU.

Cei mai călduroși opt ani înregistrați vreodată au fost între 2015 și 2022 – dar se preconizează că temperaturile vor crește și mai mult pe măsură ce schimbările climatice se accelerează.

„Există o probabilitate de 98% ca cel puțin unul dintre următorii cinci ani … să fie cel mai cald înregistrat vreodată”, a declarat OMM.

În cadrul Acordului de la Paris din 2015, țările au convenit să limiteze încălzirea globală la „mult sub” două grade Celsius peste nivelurile medii măsurate între 1850 și 1900 – și la 1,5 C dacă este posibil.

Fenomenul El Nino

În 2022, temperatura medie globală a fost cu 1,15C peste media din perioada 1850- 1900.

OMM a precizat că există 66% șanse ca temperaturile anuale de la suprafața globului să depășească 1,5 C peste nivelurile preindustriale pentru cel puțin unul dintre anii 2023-2027, cu un interval de 1,1C până la 1,8 C prognozat pentru fiecare dintre acești cinci ani.

Deși acest lucru nu înseamnă că lumea va depăși permanent reperul de la Paris, „OMM trage un semnal de alarmă că vom depăși temporar nivelul de 1,5C cu o frecvență din ce în ce mai mare”, a declarat șeful agenției, Petteri Taalas.

„Se așteaptă ca în lunile următoare să se dezvolte un El Nino care se va încălzi, iar acest lucru se va combina cu schimbările climatice provocate de om pentru a împinge temperaturile globale într-un teritoriu neexplorat.”

„Acest lucru va avea repercusiuni profunde asupra sănătății, securității alimentare, gestionării apei și mediului. Trebuie să fim pregătiți.”

El Nino reprezintă încălzirea pe scară largă a temperaturilor de suprafață în zona centrală și estică a Oceanului Pacific ecuatorial. Fenomenul meteorologic apare în mod normal la fiecare doi până la șapte ani.

Condițiile oscilează între El Nino și opusul său La Nina, cu condiții neutre între ele.

Se schimbă vremea în următorii cinci ani

OMM a declarat la începutul acestei luni că șansele de apariție a fenomenului El Nino erau de 60% până la sfârșitul lunii iulie și de 80% până la sfârșitul lunii septembrie.

În mod obișnuit, El Nino crește temperaturile globale în anul următor dezvoltării sale – care, în acest ciclu, ar fi 2024.

În pofida influenței de răcire a condițiilor La Nina în cea mai mare parte a ultimilor trei ani, cei mai calzi opt ani înregistrați au fost toți începând cu 2015, 2016 fiind cel mai cald.

Căldura este captată în atmosferă de așa-numitele gaze cu efect de seră, care au atins un nivel record.

Cele trei mari gaze cu efect de seră sunt dioxidul de carbon, metanul și protoxidul de azot.

– Temperaturile cresc din anii 1960

– Temperaturile medii globale ale uscatului și ale mării în apropierea suprafeței au crescut începând cu anii 1960.

Temperaturile medii globale vor continua să crească

Șansele ca temperaturile să depășească temporar 1,5C peste media anilor 1850-1990 au crescut constant din 2015, an în care erau considerate aproape de zero.

Serviciul meteorologic național Met Office din Marea Britanie este centrul principal al OMM în ceea ce privește previziunile climatice anuale și decenale.

În timp ce există 66% șanse ca un an între 2023 și 2027 să depășească pragul de 1,5C, acum există 32% șanse ca întreaga medie a celor cinci ani să facă acest lucru, a precizat Met Office.

„Se preconizează că temperaturile medii globale vor continua să crească, îndepărtându-ne din ce în ce mai mult de climatul cu care suntem obișnuiți”, a declarat Leon Hermanson, cercetător expert al Met Office.

Temperaturile din 2023 vor fi probabil mai mari decât media 1991-2020 în aproape toate regiunile, cu excepția Alaskăi, Africii de Sud, Asiei de Sud și a unor părți din Australia, a precizat OMM.

Unele părți ale Oceanului Pacific de Sud vor fi probabil mai reci decât media.

Bibliografie:

AFP. (2023, May 17). Next five years set to be hottest period ever: UN. Insider Paper.