Cursa nebună care a avut loc pe șoselele din Arad s-a întins pe zeci de kilometri. Șoferul a reușit să spargă mai multe filtre, iar în oraș a gonit chiar și pe contrasens. În încercarea de a-l opri pe bărbat, polițiștii au tras nouă focuri de armă, iar un golnț l-a nimerit pe șofer direct în umăr.

Potrivit stirileprotv.ro, fugarul are vârsta de 64 de ani și este cetățean austriac. Soția bărbatului a mărturisit că acesta are afecțiuni psihice, ținute sub control cu medicamente, doar că de această dată nu a luat tabletele și de acolo a pornit totul.

A mers să îi facă scandal unui vecin, care a chemat poliția. Când i-a văzut pe agenți, bărbatul a urcat în mașină și a pornit în viteză. A mers 80 de kilometri și a trecut de trei filtre de poliție, apoi a intrat în Arad, unde a mers doar pe contrasens. Acela a fost momentul când polițiștii au început să tragă focuri de avertisment, dar și in direcția roților.

În cele din urmă, mașina s-a oprit într-un indicator rutier. Pentru că era rănit la umăr, bărbatul a fost transportat la spital și este internat la terapie intensivă. Ulterior, polițiștii arădeni au demarat o anchetă în acest caz.

Comunicatul IPJ ARAD

„La data de 13 august 2020, în jurul orei 23:00, Poliția Orașului Lipova a fost sesizată prin apel 112, cu privire la un scandal între două persoane în localitatea Căpâlnaș.

La fața locului, s-a deplasat de îndată un echipaj de poliție, iar, la momentul sosirii acestuia un bărbat a demarat pe D.N. 7, cu un autoturism, spre localitatea Lipova.

Polițiștii l-au urmărit pe acesta, care nu a oprit la semnalele acustice și luminoase, fiind constituite trei filtre rutiere (Lipova-Vladimirescu-Arad) și dat în consemn.

Bărbatul a ajuns astfel în municipiului Arad, unde a circulat doar pe contrasens, iar pentru oprirea acestuia, după efectuarea somaţiei legale, s-a impus executarea unor focuri de armă în direcţia roţilor din spate ale autoturismului.

Pe strada Andrei Șaguna din municipiu, conducătorul auto, un bărbat de 64 de ani, cetățean austriac, a pierdut controlul asupra autoturismului, intrând în coliziune cu un indicator rutier. Întrucât barbatul era rănit în zona umărului, la fața locului a fost solicitată de urgență o ambulanță, fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză se continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și luării măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicatul IPJ Arad.