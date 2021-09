Uraganul Ida a făcut ravagii în New York. Ce urmează după el i-a alertat pe meteorologi

Jurnaliștii de la NBC au un bilanț și mai negru și anunță că ar fi 44 de morți din cauza uraganului Ida. Dintre acestea, 14 au fost raportate în New Jersey (n.r. – al patrulea stat din Statele Unite ale Americii în ordinea inversă a mărimii). Astfel, în Passaic, localitate situată în NJ, primarul Hector Lora a anunţat pe pagina lui de Facebook moartea unuia dintre rezidenţi.

Amintim că populația din New York și regiunile limitrofe s-a confruntat cu vremea extremă încă de miercuri seara. Atunci, ploile torenţiale şi inundaţiile istorice au lovit în forță. Primarul oraşului New York, Bill de Blasio, a anunţat că ”9 newyorkezi” şi-au pierdut vieţile în timpul nopţii de miercuri spre joi.

Primarul oraşului Elizabeth din statul vecin New Jersey a declarat că 4 persoane au murit în urma inundaţiilor provocate de rămăşiţele uraganului Ida. Una dintre tragediile care a fost în prim-plan a fost cea a unor septuagenari, care au murit alături de fiul lor şi un vecin în acelaşi imobil din oraşul Elizabeth din cauza vremii extreme.

Stare de urgență din cauza uraganului Ida

Guvernatorii din New York şi New Jersey au declarat încă de miercuri seară stare de urgenţă din cauza precipitațiilor-record provocate de furtuna tropicală Ida. Bill de Blasio a descris miercuri acest episod de vreme severă ca pe un ”eveniment meteorologic istoric”. În acest context, Serviciul Naţional de Meteorologie a emis pentru prima dată o avertizare de viituri valabilă pentru New York City.

Despre unii dintre decedați, presa locală a relatat că au rămas blocați în subsoluri după ce s-au refugiat acolo în timpul furtunii. Nu a mai mirat pe nimeni când s-a luat decizia întreruperii circulaţiei pe aproape toate liniile de metrou din New York. Totodată, a crescut și riscul de alunecărilor de teren şi al producerii tornadelor.

Una dintre măsurile luate la NY a fost interzicerea deplasării tuturor vehiculele, care nu aparţin serviciilor pentru intervenţii de urgenţă până joi la ora locală 5:00. Guvernatorul din New Jersey, Phil Murphy, a declarat stare de urgenţă și a scris pe Twitter că 81.740 de situaţii de întrerupere a energiei electrice au fost raportate miercuri seară în regiune.

Uraganul Ida va influența vremea din Marea Britanie

Tornadele generate de această furtună au făcut ravagii şi în alte zone din New Jersey şi Pennsylvania. Într-o informare de ultimă oră, meteorologii britanici au avertizat că uraganul Ida a afectat sistemele meteorologice de peste Atlantic. În timp ce rămășițele megafurtunii traversează Atlanticul săptămâna viitoare (la sfârșitul vacanțelor școlare), în Marea Britanie sunt așteptate temperature de 30 de grade Celsius.

În plus, furtuna va atrage „multă căldură și ploaie”. Met Office avertizează că pe fondul creșterii bruște a temperaturilor, cresc șansele producerii unor furtuni violente în Regatul Unit.

Temperaturile vor crește luni și vor atinge valorile maxime miercuri, după care este așteptată o răcorie spre sfârșitul săptămânii, conform Daily Mail. Uraganul Ida nu va ajunge în Marea Britanie, dar vor fi unele furtuni care să însoțească temperaturile mai ridicate din această țară în săptămâna viitoare. Totuși, nu există nicio șansă ca uraganul Ida să se deplaseze în apropierea Regatului Unit.