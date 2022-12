Uraganul cu zăpadă din SUA: 28 de morți și sute de mii de oameni fără curent electric

Un fenomen meteo extrem continuă să lovească unele zone din SUA, condițiile de viscol provocând condiții periculoase de călătorie. Cel puțin 28 de persoane au murit în SUA, în timp ce țara se confruntă cu o furtună de iarnă de o violență fără precedent. Un ciclon bombă sau „bomba meteo” este un termen folosit pentru a descrie o zonă de presiune scăzută care se adâncește rapid. „Mai corect ar trebui să se numească ciclogeneză explozivă, adică atunci când presiunea centrală a unui sistem de joasă presiune scade dramatic – cu 24 de milibari în 24 de ore”, a declarat Kirsty McCabe, prezentatoarea meteo de la Sky News.

Aceste furtuni intense aduc precipitații abundente și vânturi foarte puternice. În SUA, în acest moment, aerul foarte rece din Arctica vine rapid, iar vremea geroasă provoacă complicații suplimentare, o iarnă grea.

În urma viscolului, aproape 300.000 de locuințe și magazine au rămas fără curent electric, în timp ce temperaturile au scăzut mult sub zero grade. Peste 3.000 de zboruri au fost anulate sâmbătă, iar unele aeroporturi au fost închise. Vineri, peste 200 de milioane de oameni se aflau sub o formă sau alta de avertizare meteo.

Temperaturi de – 39 de grade

Condițiile de polei de pe șosele au determinat autoritățile să avertizeze împotriva călătoriilor neesențiale, dar sute de persoane care s-au aventurat să iasă în oraș, așa că s-au trezit blocate în autovehicule. Printre cei care au murit se numără trei persoane în accidente de mașină în Kentucky și alte trei în Oklahoma, două dintre acestea întâmplându-se în timp ce vântul spulbera zăpada în toate părțile.

Milioane de americani au fost avertizați să se pregătească pentru un ciclon-bombă cu condiții de viscol, vânt rece și temperaturi care coboară până la -45,6C (-50,1F) – suficient de frig pentru a suferi degerături în mai puțin de cinci minute.

În Montana, Serviciul Național de Meteorologie a avertizat că pe versantul estic al Parcului Național Glacier, precum și pe podișurile și câmpiile din apropiere s-ar putea înregistra până la 20,3 cm de zăpadă și vânturi de până la 90 de km/h. Tot în Montana s-a înregistrat o temperatură de -45,6C (-50F) la începutul furtunii, în timp ce minimul zilei de ieri a aparținut orașului îndepărtat Havre – tot în Montana – care a înregistrat -39C (38F).

Una dintre cele mai grele furtuni din istorie

În Maine, peste 107.000 de proprietăți au rămas fără energie electrică, iar șefii companiilor de utilități au avertizat că ar putea dura zile întregi până când alimentarea va fi complet restabilită, în timp ce alte state au cerut clienților să își reducă consumul pentru a evita pene de curent. În Portland, Oregon, adăposturile pentru vreme severă au împărțit prelate și corturi oamenilor, în timp ce centrele au fost închise din cauza unei pauze de vreme rea.

Mai mult de 1.100 de persoane au căutat căldură în cele cinci adăposturi de urgență pentru vreme rea din oraș, au declarat oficialii. În Buffalo, New York, zăpada adâncă, temperaturile scăzute și întreruperile de curent au încurajat oamenii să caute biserici, secții de poliție și orice alt loc care ar putea avea încălzire.

Mark Poloncarz, directorul executiv al comitatului Erie, a declarat că ambulanțele au avut nevoie de mai mult de trei ore pentru o singură deplasare la un spital, drumurile fiind încă îngreunate de zăpadă, mașini abandonate și linii electrice căzute. Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a declarat că furtuna a fost „una dintre cele mai grave din istorie”, iar Timothy Carney, de la biroul șerifului din comitatul Erie, a declarat: „Este, în esență, un uragan de categoria 3 cu o grămadă de zăpadă amestecată. Așa a fost în ultimele 24 de ore”.