Monden Un nou sezon X Factor începe duminică, 26 ianuarie. Ultimele detalii din culise







Noul sezon al emisiunii X Factor începe duminica aceasta, de la ora 20:00, pe Antena 1. Puya, unul dintre jurații competiției, a dezvăluit că mai multe momente de la audiții i-au rămas în memorie și a îndemnat telespectatorii să urmărească debutul sezonului.

Noul sezon X Factor

Emisiunea X Factor, talent show-ul care a lansat numeroși artiști pe piața muzicală din țară, revine duminica aceasta, de la ora 20:00, pe Antena 1, cu un nou sezon.

Acesta promite nu doar muzică, ci și povești de viață autentice și inspirație pentru toate generațiile. Jurații Delia, Puya, Ștefan Bănică și Marius Moga sunt pregătiți să ofere telespectatorilor un spectacol memorabil. Puya a discutat despre acest sezon, în cadrul unui interviu pentru Clik!

Puya: „Nou, dinamic și bun”

Puya susține că noul sezon este ceva „nou, dinamic și bun” și consideră că atmosfera de la audiții a fost artisitcă, fiind înconjurat de „foarte multe voci, foarte multe stiluri, foarte multe abordări, am văzut foarte multe tipuri de oameni”. Acesta declară că emoțiile oamenilor au fost observabile și s-a simțit „privilegiat că am putut să asist la desfășurarea astea de forțe”.

De asemenea, artistul a fost surpins când a observat că nimeni nu-i cere să-și schimbe personalitatea, „mă așteptam ca, la un moment dat, să vină să-mi spună chestia asta, deși eu nu am discutat niciodată problema asta. Și, culmea, nu a venit să îmi spună nimeni nimic?!”. Astfel, „și atunci nu mi-a rămas varianta decât să fiu”, lăsând la latitudinea telespectatorilor dacă este bun sau rău.

Întrebat cum echilibrează viața personală cu viața de artist, vedeta mărturisește că are un program normal: „Mă trezesc de dimineață, plec cu treabă, iar pe la 7-8 seara, de obicei, intru în casă. Mai stau cu copiii, mai povestim”.

Acesta adaugă că, deși încearcă să compenseze timpul pierdut în weekeneduri, nu este „bine să stai foarte mult pe acasă, că dacă stai mult te cerţi, ȋncepe lumea să fie plictisită de tine”. Astfel, „mai bine să-ți ducă dorul. Eu nu sunt fanul statului pe acasă. Când stai pe acasă, începi să te lovești unul de altul și nu e bine. Așa, fiecare ȋși are intimitatea lui”.

Planurile lui Puya pentru 2025

Întrebat cum și-a petrecut Sărbătorile, acesta dezvăluie că au fost organizate de soția sa și au fost foarte interesante.

„Ne-a pus să ne îmbrăcăm toți în pijamale roșii și să avem un program artistic. Cred că s-a inspirat din X-Factor. Dar ne-am distrat. Am cântat colinde, am mâncat, am băut, am vorbit. A fost o petrecere în familie, ca să zic așa. Am fost noi, finii noștri și copiii”, susține artistul.

De asemenea, acesta expune câteva dintre planurile sale pentru anul 2025: „de la lansările de albume, la construcții de case și la spectacole, până la ce știu eu ce ȋmi mai vine ȋn cap până la sfârșitul anului”.

Concurenții X Factor, pentru prima dată față în față cu susținătorii lor

Noul sezon al emisiunii X Factor aduce emoția competiției la un alt nivel. Concurenții vor fi pentru prima dată față în față nu doar cu juriul, ci și cu susținătorii lor. Această schimbare a fost posibilă datorită noului platou de televiziune, care include un decor inovator.

Prezentatorii Adelina Chivu și Mihai Morar se află chiar pe scenă, într-un spațiu special construit, un acvariu uriaș de sticlă, alături de susținătorii participanților.

„În noul X Factor, emoțiile sunt la vedere. Practic, e pentru prima oară într-un show când emoțiile din Backstage se mută în arenă. Acvariul din spatele mesei juriului în care am trăit fiecare performanță alături de familiii și prietenii concurenților, fiecare DA sau Nu, fiecare bucurie și dezamăgire a concurenților te face să trăiești spectacolul ăsta la alt nivel. Nu poți să ascunzi nimic, totul e la vedere”, a declarat Mihai Morar.

„Faptul că noi stăm în platou cu sustinătorii concurenţilor în timpul filmărilor schimbă complet dramaturgia momentelor. Eu credeam că după o uşă închisă, într-un spaţiu care pare mai intim, familiile şi prietenii îşi trăiesc emoţiile diferit.

Am constatat că muzica şi iubirea nu ţin cont de spaţiu şi oamenii se manifestă identic. Din perspectiva juraţilor, cred că este mult mai complicat, pentru că această cabină transparentă, îi pune faţă în faţă cu emoţia mamelor, a fraţilor, a prietenilor concurenţilor care sunt parte acum din magia show-ului. I-am surprins deseori întorcându-se pentru a vedea şi reactiile susţinătorilor pentru că citeau pe chipurile concurenţilor că se mai întâmplă ceva ce lor le scapă!”, a declarat Adelina Chivu, conform Click.ro