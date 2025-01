Monden Demisie neașteptată la Antenă. Pleacă o iubită prezentatoare







Ramona Ilie și-a dat demisia de la Antena după o colaborare care a durat 11 ani. În peste un deceniu petrecut în cadrul postului de televiziune, vedeta a prezentat mai multe emisiuni, precum Star News, Star Matinal, Showbiz Report și altele. Ea le-a spus fanilor că are alte planuri și că e gata să intre într-o nouă etapă.

„După 11 ani minunați la Antena Stars, în care am avut oportunitatea să cresc profesional și să trăiesc momente extraordinare, am simțit că a venit timpul pentru o nouă etapă în cariera mea. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am învățat, pentru colegii deosebiți alături de care am lucrat și pentru fiecare experiență care m-a format.

Rămân cu amintiri frumoase și cu respect pentru tot ce a însemnat această perioadă, iar acum îmi îndrept atenția spre viitor și spre alte proiecte TV care să mă inspire și să mă definească”, a declarat Ramona Ilie pentru Cancan.ro.

S-au făcut și alte schimbări la Antenă

S-au făcut și alte schimbări la Antenă. Mădălin Ionescu a fost concediat după ce ar fi lipsit în repetate rânduri de la emisiunea „Viața fără filtru”, iar în locul său a fost adusă Natalia Mateuț, care înainte prezenta Xtra Night Show, alături de Andrei Ștefănescu.

În locul Nataliei Mateuț, alături de Andrei, a fost adusă Nasrin Ameri, care dispăruse la un moment dat din grilă. O altă schimbare neașteptată a fost plecarea lui Marius Niță de la România TV, care acum face echipă cu Geanina Ilieș la știrile Antena Stars.

O altă demisie neașteptată

Și Gabriela Cristea a plecat de la emisiunea Mireasa: Capriciile iubirii. Prezentatoarea a spus că își dorește să petreacă mai mult timp cu soțul ei, Tavi Clonda, dar și cu cele două fetițe. Ea a fost înlocuită cu o fostă concurentă a emisiunii, Raluca Preda.