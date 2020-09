„Procurorul Lucian Onea ne-a spus să facem denunț scris. L-am formulat împreună cu dna Socol… Irina Socol l-a scris. Eu l-am semnat la birou la Siveco, împreună cu dna Socol… N-am venit cu el de acasă. E scris de DNA”, a spus Ghiorghe Sadoveanu în fața judecătorilor la ultimul termen al dosarului fostei șefe a Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, care s-a judecat miercuri, 23 septembrie, la Curtea de Apel București, scrie luju.ro.

Lumea Justiției prezintă în document din care reiese că Lucian Onea a secretizat denunțul.

Este vorba despre cauza in care procurorii Lucian Onea si Cerasela Raileanu au trimis-o in judecata pe Ana Maria Patru pentru pretinse fapte de trafic de influenta si spalarea banilor, pe baza unei „sesizari din oficiu” si a unor denunturi false date de martori triplati cu identitate protejata. Denunturi despre care, in faza fondului, s-a concluzionat ca erau date de aceeasi persoana, respectiv patroana Siveco, Irina Socol (cea care in trecut fusese buna prietena a Anei Maria Patru).

În faza de fond a dosarului, judecata la Tribunalul Bucuresti, judecatoarea Brandusa Elena Gheorghe a dispus, in ianuarie 2020, achitarea Anei Maria Patru pentru presupusele fapte de trafic de influenta si spalare de bani.

Lumea Justitiei prezintă noi dovezi ale executiei Anei Maria Pătru la DNA Ploiesti, care au iesit la iveala de aceasta data in timpul judecarii apelului la Curtea de Apel Bucuresti.

Este vorba despre marturia data in fata instantei de unul dintre dintre denuntatorii Anei Maria Patru, respectiv Ghiorghe Sadoveanu, care s-a incurcat in afirmatii, contrazicandu-se pe sine insusi la distanta de numai cateva minute. Mentionam ca, potrivit propriei declaratii, in perioada 2004-2016, Sadoveanu a fost angajat al SIVECO, firma infiintata si condusa de catre Irina Socol, principala denuntatoare a Anei-Maria Patru. Declaratia a fost data sub juramant, in calitate de martor, la 22 iunie 2020, in fata completului de apel de la CAB alcatuit din judecatorii Doinita Luminita Nitu si Mihai Paul Cozma.

La acelasi termen din 22 iunie, Ghiorghe Sadoveanu – fost consilier al Irinei Socol si fost director de vanzari al SIVECO – a afirmat initial ca procurorul Lucian Onea i-a indemnat pe el si pe Irina Socol (cea care candva era buna prietena a Anei Maria Patru) sa depuna un denunt impotriva fostei sefe AEP, adaugand si ca, atentie, Socol a fost cea care a scris denuntul. Totusi, atunci cand avocatul Cristian Ene – aparatorul fostei sefe AEP – l-a confruntat pe Sadoveanu cu denuntul depus in faza de urmarire penala, acesta s-a balbait, afirmand ca turnatoria fusese scrisa de catre Directia Nationala Anticoruptie.

Iar pentru ca situatia sa fie halucinanta pana la capat, mentionam ca acelasi paraditor Lucian Onea a avut grija sa secretizeze denuntul, ca sa nu se afle ce si cum, si mai ales faptul ca atat Ghiorghe Sadoveanu, cat si Irina Socol au cerut sa-si anuleze turnatoria! De altfel, Lucica a scris si a semnat (vezi facsimil): „Dat in fata mea si inregistrat cu ‘secret de serviciu’”. Precizam ca niciunde in Codul de procedura penala nu este prevazuta permisiunea ca procurorul sa secretizeze un denunt. Noroc cu judecatoarea de la fond – Brandusa Elena Gheorghe –, care a dispus desecretizarea documentului, si astfel lumea poate vedea acum aberanta isprava a lui Onea, mai scrie luju.ro.