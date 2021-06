Lacul Beliș – Fântânele, unul dintre cele mai spectaculoase din Munții Apuseni, a fost invadat de gunoaie. Mai mulți voluntari au decis să ia parte la o acțiune, în weekend-ul precedent, care a vizat curățarea lacului respectiv. Și a fost de muncă, pentru că s-au strâns 3.500 de saci de gunoi, după cum au informat reprezentanții Romsilva, astăzi, pe pagina de Facebook.

Lacul Beliș – Fântânelele, plin de gunoaie

„Weekendul dedicat celebrării Zilei Mondiale a Mediului (5-6 iunie 2021) a fost petrecut la Lacul Beliș – Fântânele! De ce s-a ales tocmai această zonă din ariile naturale protejate administrate de Parcul Natural apuseni? ?Pozele vorbesc de la sine?

Această acțiune de amploare a fost organizată în comun cu Clubul Alpin Roman Filiala Cluj, cu care cei de la administrația parcului au fost parteneri la experiențe de viață și în trecut.

Stând printre mormanele de deșeuri timp de două zile, în ture efective de lucru de câte 8 ore, pe uscat sau pe apă, pe jos sau din caiace/canoe, ne-am dat seama fiecare că e vorba de mai mult decât o implicare fizică – e implicare emoțională, iar controlul psihic manifestat ne-a demonstrat că cei 120 de voluntari nu au fost doar prezenți, ei au fost cei mai perseverenți, dedicați și au pornit la drum cu un scop bine definit, provenit dintr-un principiu sănătos – acela că NATURA este si CASA LOR!”, au scris cei de la Romsilva.

Acțiune în urma căreia s-au adunat 3.500 de saci de gunoaie

„Ce s-a întâmplat efectiv în acel weekend? Relatarea colegilor noștri de la Parcul Natural Apuseni, mai jos:

Am pregătit în detaliu acest eveniment cu ajutorul colegilor direct implicați în organizare, cot la cot cu membrii CAR. Vineri ne-am instalat în tabăra de bază din Beliș, ne-am montat corturile, am pregătit pachetele de voluntari, am instalat materialele de promovare a partenerilor, ne-am acomodat și am stat de vorbă cu prietenii vechi și noi. Am știut de atunci că ne aflăm în locul potrivit cu oamenii potriviți.

Zilele de sâmbătă și duminică au fost dedicate acțiunilor de igienizare și am început în forță imediat după deschiderea oficială din tabăra de bază, unde voluntarii au avut onoarea de a afla o mică parte din detaliile specifice Parcului Natural Apuseni și Clubului Alpin Român Filiala Cluj, de a înțelege rolul partenerilor cu privire la conservarea biodiversității și protejarea naturii, moment de conștientizare urmat de instructajul tehnic și de mediu specific evenimentului (…)”, se mai precizează în postarea respectivă.