Justin Bieber, în vârstă de 26 de ani, se confruntă cu acuzații de agresiune sexuală. Cântărețul și compozitorul canadian de muzică pop/R&B a fost acuzat de două femei, pe Twitter. O femeie susține că a fost agresată în 2014, iar cealaltă în 2015.

Prima acuzație împotriva lui Bieber, care a venit din partea unui cont ală cărui nume este „Danielle”, afirmă că presupusul atac a avut loc atunci când Bieber era încă cu Selena Gomez.

Justin Bieber a dus duminică pe Twitter pentru a nega acuzațiile de agresiune sexuală făcute de o femeie pe nume Danielle pe social media cu o zi înainte.

Danielle, în vârstă de 21 de ani la acea vreme, a descris în detaliu presupusa agresiune sexuală într-o postare pe care a susținut-o sâmbătă, în timp ce a spus că incidentul a avut loc pe 9 martie 2014 la hotelul Four Seasons din Austin, Texas, pentru a coincide cu festivalul South by Southwest, unde cântăreața și-a făcut apariția în acel an.

„Justin a fost alături de fosta sa fostă iubită pentru un concert în Houston, Texas. Un bărbat s-a apropiat apoi de mine și de prietenii mei și ne-a întrebat dacă vrem să-l întâlnim pe Justin. Sigur că am spus da. Justin m-a împinsîn pat după aproximativ 10 minute de stat în picioare, s-a ridicat deasupra mea, a început să mă sărute pe gât și pe burtă”, se arată într-un mesaj pe Twitter.

Danielle a mărturisit că a fost de acord ca Justin Bieber să o sărute, dar nu vrut ca lucrurile să se îndreptă către o partidă de amor. „Corpul meu se simțea inconștient. Nu vreau să intru în detalii despre ce s-a întâmplat în continuare”, a mai spus aceasta.

Justin Bieber a reacționat cu privire la acest caz și a negat acest episod.

„În mod normal, nu abordez lucrurile, întrucât am tratat acuzații aleatorii întreaga carieră, dar după ce am vorbit cu soția și echipa mea, am decis să vorbesc despre o problemă în această seară.

Zvonurile sunt zvonuri, dar abuzul sexual este un lucru pe care nu îl iau ușor. Am vrut să vorbesc imediat, dar din respect atât de multe victime care se ocupă zilnic de aceste probleme, am vrut să mă asigur că am adunat faptele înainte de a face vreo declarație. Vreau să fiu clar. Nu este adevărată această poveste. Nu am fost niciodată în acea locație, în acel hotel”, a fost mesajul artistului canadian.

„Fiecare afirmație de abuz sexual ar trebui să fie luată foarte în serios și de aceea a fost nevoie de răspunsul meu. Cu toate acestea, această poveste este de fapt imposibilă și de aceea voi colabora cu Twitter și cu autoritățile pentru a lua măsuri legale”, a completat Justin Bieber.