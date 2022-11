Unul dintre cei mai buni jucători de tenis din istorie o susține pe Simona Halep

Mats Wilander, considerat unul dintre cei mai buni jucători de tenis din toate timpurile, o susține pe Simona Halep. El a declarat că este convins să sportiva din România nu a luat intenționat substanța interzisă.

„Inima mea este alături de Simona Halep. Nu aș pretinde niciodată că o cunosc. Dar am urmărit-o jucând o mulțime de meciuri de tenis de-a lungul anilor și am intervievat-o de câteva ori. Aș spune că, dintre toate jucătoarele pe care le-am întâlnit, ea este una dintre cele care nu are cum să facă ceva intenționat.

Ea a spus că va încerca să își reabiliteze numele. Nu se știe niciodată. Este posibil ca în ziua de azi să iei din greșeală ceva despre care nu știi mare lucru. Dar, din nou, nu-mi pot imagina că există un sportiv în lumea tenisului profesionist care să nu știe ce este bine să consume. Așa că mă gândesc că este o greșeală clară. Undeva pe parcurs, nu-mi pot imagina.

Cred că Simona Halep este o mare atletă și un mare om, iar inima mea este alături ea. Și sper că își poate reabilita numele, pentru că vreau să o văd pe teren“, a declarat Mats Wilander, pentru Eurosport.

A reluat antrenamentele

Simona Halep a fost suspendată provizoriu după ce a fost testată pozitiv la roxadustat. Sportiva va afla, cel mai probabil, ce se va întâmpla cu viitorul ei în tenis abia anul viitor. Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne va da verdictul final la începutul anului 2023. Până atunci, Halep nu poate juca într-un meci oficia

În ciuda suspendării provizorii, Simona Halep şi-a reluat pregătirea. Sportiva merge, momentan, la sala de forţă. Românca va participa la o competiţie demonstrativă în Africa de Sud, programată în luna noiembrie.

Mai multe ipoteze

Simona Halep a primit mai multe mesaje de susținere după ce a fost făcută publică informația că a fost acuzată de dopaj. În același timp, jucătoarea de tenis a precizat că va lupta pentru a-și demonstra nevinovăția.

Între timp au apătut noi variante cu privire la modul în care roxadustatul ar fi ajuns în organismul ei. Directorul general al Federației Române de Tenis, Răzvan Itu spune că este posibil ca substanța interzisă să fi ajuns în organismul Simonei Halep prin intermediul unor alimente contaminate.

Se vorbește însă și despre un sabotaj, iar tot mai multe persoane din lumea sportului arată cu degetul spre staff-ul annrenorului franzez al Simonei Halep. Patrick Mouratoglou a evitat să comenteze subiectul în primele zile după anunțul de dopaj. Apoi a postat o declarație de susținere pentru jucătoarea de tenis.