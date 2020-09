Alina Laufer este soția candidatului la Primăria Capitalei din partea FIN PSL, Ilan Laufer. Este puțin probabil ca lui Ilan Lufer norocul să îi surâdă și duminică la vot, dar soția i-a dat o veste mare,

Cei doi își doreau un copil împreună, dar au întâmpinat probleme. Alina a trecut prin multe tratamente de fertilizare pentru a rămâne însărcinată, iar după 8 ani de încercări, a reușit, spre bucuria soțului politician, care va deveni tată pentru prima dată. „În ultima vreme am fost foarte obosită, am murit de somn, grețurile nu mă omoară așa de rău cât mă omoară somnul, mă iau de pe la ora 10-11 și mă țin, nu știu cât, că apar și seara. Sunt în 10 săptămâni, decurge totul ok și minunat. Sarcina e corespunzătoare.

Ultima dată când am fost i-am auzit inimioara și am fost super emoționată. Familia mea e super încântată, Karina mă tot întreabă dacă am lapte deja (râde). Karina împlinește 12 ani în luna noiembrie, o să fie o diferență, dar mă bazez pe ajutorul ei. Am fost singură la procedura de inseminare, nu l-am luat pe Ilan cu mine. Nici la doctor să vadă bebelușul nu l-am luat încă, dar o să mergem împreună la următoarea vizită la medic”, a declarat Alina Laufer, titrează Cancan.

„Am pofte de orice, am mâncat duminică la mama ciorbă de cocoș, după aceea m-am dus la restaurant cu ea și am mâncat și ciorbă de porc… Poftesc la acrituri, ce e sărat, acru, la dulce nu atât de mult, deocamdată. Încerc să mă duc cât de mult pot la ai mei, la Cornu, să stau acolo pe cât posibil. Îmi gătește mama o dată pe săptămână, mă duc și iau de mâncare de acolo.

În ultima vreme nu am reușit să mai gătesc, mi se face greață numai de la miros, cât eram eu de pasionată. Am zis să fac și eu creier pane pentru prima dată pentru că nu am făcut niciodată, dar cu greu l-am finalizat. Până la urmă am făcut și chiar i-a plăcut lui Ilan și a fost mega încântat, a mâncat tot”, a mai spus Alina.