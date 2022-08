UNTOLDUL Bătrânilor. Emil Boc a țopăit ca un adolescent. Imaginile care i-au enervat pe români. Exclusiv

Îmbătrânirea UNTOLD. Așa își intitulează jurnalistul clujean Liviu Alexa analiza dedicată festivalului de muzică. „Festivalul nu a început așa, cu “bătrânei” de 45 de ani+, a fost un festival al fanilor muzicii de tip USB, cu “maximul” de vârstă de 23-25 de ani. Electric Castle era destinat martalogilor. Totuși, Untold a suferit doua reseturi de branding interesante, unul in anul doi de existenta si unul anul acesta. O analiză mega interesantă despre aceste switch-uri de branding ale Untold, care s-a transformat anul asta in Untoldul Bătrânilor”, scrie acesta.

Emil Boc a dansat la scena principală, nesfiindu-se de camerele de filmat. Ceea ce i-a enervat pe mulți. Comentariile clujenilor pe site-urile are au relatat despre acest festival de muzică sunt cam în aceeași tonalitate:

La varsta lui da dovada de totala neseriozitate! Pentru cateva voturi in plus se pune in cele mai penibile situatii!

De 4 zile Clujul e invadat de vicioși. Emil s-a îngrășat.Dansează grotesc în disprețul celor chinuiți de zgomotul lui.Convingerea impunității îi excită grăsimile seară de seară.În apropiere sunt saloanele spitalului de pediatrie. Copiii bolnavi s-ar odihni dar Boc vrea tort, nu orice tort ci unul primit în față de la Dj Steve Aoki. Ei bine cum să nu sacrifici linistea unei întregi comunități pentru extazul îndoielnic al unei adunături pestrițe de proveniență obscură. Centaur omicron loveste în cei mici.Prin festival Boc aduce mai mulți viruși,mai mult pericol pentru sănătatea publică.Nu-i pasă! Udrea e la puscarie,Basescu s-a mutat la bloc fără privilegii.Dar el, Boc e singurul român din lume care nu răspunde în fața legii!

Știre, ce că()t… Bravo domnule primar. Asta înseamnă un oraș frumos și sănătos. Restu doar frustrați care comentează aiurea.. SUCCES