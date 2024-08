Monden Untold 2024. Programul pe zile. Lenny Kravitz, pe scena principală







Cluj-Napoca. Festivalul Untold începe în doar câteva zile la Cluj. Artiști internaționali sunt așteptați să urce pe scena principală, printre care se numără și legenda pop rock, Lenny Kravitz.

Untold 2024. Programul pe zile

Festivalul UNTOLD, ce se va desfășura între 8 și 11 august în Cluj-Napoca, va aduce pe scenă o selecție impresionantă de artiști și DJ renumiți. Printre capetele de afiș se numără Lenny Kravitz, Sam Smith, Irina Rimes, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Lost Frequencies, Zerb, Vama și Almud.

În prima zi a festivalului, joi, 8 august, fanii vor avea ocazia să asiste la debutul pe Cluj-Arena al unor nume mari precum Louis Tomlinson, Tom Grennan, Purple Disco Machine și duo-ul Blasterjaxx. Tot în prima zi, scena principală va fi animată de Irina Rimes, Steve Aoki, Timmy Trumpet și Partydul Kiss FM.

Vineri, 9 august, Lenny Kravitz, legenda pop rock și câștigător a patru premii Grammy consecutive pentru „Best Male Rock Vocal Performance”, va performa pe scena principală UNTOLD. Lineup-ul zilei include și Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Lost Frequencies, Zerb, Vama și Almud. În a treia zi, sâmbătă, 10 august, Sam Smith va face prima sa apariție în România, iar trio-ul Swedish House Mafia va aduce un act apreciat din muzica electronică. În plus, vor mai urca pe scenă Salvatore Ganacci, Jax Jones, Tujamo, Jaxomy și Arcadia by Fehrplay, cu un show special organizat de Marius Moga & Friends.

Cine va urca pe scenă în ultima zi a festivalului Untold

Ultima zi a festivalului Untold va aduce un spectacol de excepție cu Burna Boy, artistul nigerian care a realizat două evenimente sold-out la London Stadium în ultimii doi ani, fiind singurul artist african cu asemenea realizări.

Pe scena principală, Martin Garrix, un DJ de vârf în cultura dance a ultimelor decenii, va face o revenire spectaculoasă. Lineup-ul zilei va fi completat de Nicky Romero, Mahmut Orhan, Milky Chance și DJ Bliss. În același timp, scena Galaxy, cunoscută pentru reprezentarea techno în cadrul festivalului Untold, va găzdui nume mari din scena underground.

Lineup-ul pe zile