Legătura dintre Marius Moga și Ionuț Cercel. Compozitorul a recunoscut tot







Marius Moga și Sebastian Dobrincu au făcut o aplicație, Revolcalize, care își propune să revoluționeze industria muzicală, la nivel global, prin introducerea inteligenței artificiale. Compozitorul originalului de la „Made in Romania” a explicat cum i-a venit această idee, dar și cum reușește să aibă succes după atâția ani. Moga a povestit și cum a ajuns această melodie un hit.

Legătura compozitorului cu Ionuț Cercel

Inițial, structura HIT-ului global are la bază negativul de la Mr. Originality, piesă lansată alături de Simplu. Ulterior, Loredana și Connect-R au făcut adaptarea melodiei lui Moga, transformând-o în imnul Pro TV. La scurt timp, Petrică și Ionuț Cercel au transformat piesa lui Moga într-o manea, „Made în Romania”.

Marius Moga, despre aplicația Revolcalize

„ste o unealtă, folosește inteligența artificială, ca unealtă, nu ca înlocuitor al oamenilor, asta e important de precizat. Doi, este necesar, pentru că se lansează tot mai multă muzică, sunt tot mai mulți oameni care vor să fie artiști, să iasă în față. Și atunci, undeva trebuie să se producă și un upgrade la cum selectăm muzica aia. Dacă ai terminat două piese și pe alea le ai gata, tinzi să crezi că sunt cele mai bune ale tale. Cu REVOCALIZE poți să asculți creații făcute pentru tine ca artist”, a spus Moga despre aplicația lui.

Marius Moga, despre artiștii care i-au preluat melodia

Marius Moga a spus că nu s-a supărat că hit-ul lui a fost preluat de Loredana, Connect-R și Ionuț Cercel. El a declarat că aceștia merită toate laudele pentru că melodia a ajuns în toată lumea.

„ Eu tind să cred că dacă nu se întâmpla în ordinea în care s-a întâmplat și anume – eu am făcut refrenul la ” Mr. Originality”, l-am invitat și pe Smiley să terminăm piesa împreună, pentru Simplu. Am lansat-o cu trupa Simplu, apoi Loredana a venit și a zis «hai să o facem imnul Pro TV de 1 decembrie». Am adaptat-o, ea, practic, și Connect-R e implicat în adaptarea respectivă. Și abia după un an sau doi, tatăl lui Ionuț Cercel a făcut adaptarea, a făcut varianta lor.

E irelevant, din perspectiva mea dacă Loredana nu voia să facă adaptarea, dacă Ionuț și tatăl lui nu voiau să facă adaptarea asta, azi nu aveam despre ce vorbi. Cumva e un merit al tuturor celor implicați în acest lanț de evenimente. Nu pot să zic că e doar meritul meu sau al lui Smiley sau al Loredanei și Connect-R sau al lui Ionuț Cercel și Petre Cercel. Eu cred că e meritul tuturor că s-a ajuns ca o lume întreagă acum să viralizeze această compoziție”, a mai spus compozitorul pentru Cancan.