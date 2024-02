Vântul schimbării la Universitatea Craiova. „Regele Castraveților” interesat de preluarea echipei

Universitatea Craiova și-ar putea schimba patronul în perioada următoare. Un om de afaceri cu potențial, din zonă, ar fi interesat de preluarea echipei defotbal și se interesează de posibilele opțiuni. Oficial, actualul patron, Mihai Rotaru, susține că nu are cunoștință de asemenea demersuri.

Omul de afaceri Florin Purcea, cunoscut în zona Craiovei drept „Regele castraveților”, ar dori să preia echipa patronată de Mihai Rotaru. Purcea are afaceri în domeniul producției de legume, deținând mai multe sere. El s-ar fi interesat de condițiile în care ar putea intra ca acționar la gruparea din Bănie. De altfel, actualul patron a încercat să atragă la Universitatea Craiova diferiți investitori.

Persoane apropiate de Florin Purcea susțin, conform ProSport, că acesta ar fi căutat să afle informații despre cum ar putea prelua echipa de fotbal. Nu ar fi făcut-o direct, ci prin interpuși care au tatonat terenul pe lângă Mihai Rotaru. De partea cealaltă, surse din anturajul patronului de la Universitatea, spun că nu a existat așa ceva.

Actualul patron nu a primit o ofertă pentru a ceda clubul. În schimb, mai mulți investitori s-au arătat dornici să sprijine, ca acționari, gruparea, cu diferite sume.

Patronul clubului de fotbal Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a infirmat speculațiile cu privire la interesul pe care l-ar fi manifestat Florin Purcea în preluarea echipei. El a spus că nu a fost contactat și nici nu a auzit că ar fi cineva interesat să preia clubul.

„Nu am niciun investitor interesat de Universitatea Craiova. Nici turc, nici bulgar, nici român. Dacă îmi aduceți dumneavoastră pe cineva, putem discuta. Acum, la modul cel mai serios, nu am auzit de nimeni interesat să preia clubul. Iar dacă nu a ajuns la mine, probabil că nu e nimeni atât de interesat. E prima oară când aud de numele lui Florin Purcea în legătură cu Universitatea Craiova. Habar nu am dacă vrea sau nu echipa, dar cu mine nu a discutat”, a declarat Mihai Rotaru citat de ProSport.