Universitatea caută înlocuitor pentru Mitriță. Vedeta Craiovei are o ofertă de transfer

Craiova. Universitatea Craiova s-ar putea despărți de vedeta echipei, Alexandru Mitriță, în următoarea perioadă. Informația a fost dezvăluită chiar de patronul echipei, Mihai Rotaru, potrivit căruia, jucătorul de fotbal a primit o ofertă bună.

Alex Mitriță a avut un început de campionat foarte bun, iar acest lucru a atras atenția. Lui i se datorează victoria oltenilor cu Sepsi OSK, scor 2-1, în etapa a cincea din SuperLiga.

Fotbalistul de 29 de ani s-ar putea transfera, în această vară, după cum a lăsat să se înțeleagă patronul Mihai Rotaru. Potrivit acestuia, Universitatea Craiova a primit o ofertă bună pentru Mitriță, cu un contract pe trei ani. Pe de altă parte, trebuie spus că jucătorul este o piesă de bază în angrenajul echipei, astfel că are nevoie de un înlocuitor pe măsură.

Analiza posibililor înlocuitori ai vedetei din Bănie a fost făcută de Sorin Cârțu, fostul președinte al grupării. El a vorbit despre importanța fotbalistului în formula actuală de joc, subliniind rolul pe care îl joacă Mitriță la Universitatea Craiova. Totodată a enumerat și potențialii înlocuitori ai acestuia, în cazul unui transfer.

„Mitriță este jucătorul important al echipei, barometrul, metronomul… modul în care el joacă transmite evoluția echipei. Așa a fost de când a venit prima dată și văd că nu am reușit să aducem ceva în toată perioada asta care să îl înlocuiască într-o eventuală plecare sau să îl ajute în timpul partidelor”, a arătat Sorin Cârțu.

În acest context, Sorin Cârțu a vorbit despre cei care i-ar putea lua locul lui Alexandru Mitriță, în cazul unui transfer de la Universitatea Craiova. Potrivit spuselor sale, există câțiva jucători care l-ar putea suplini cu succes.

Discuția pe acest subiect, al transferului, a venit după un anunț făcut de patronul grupării din Bănie, Mihai Rotaru. El a anunțat că fotbalistul ar putea părăsi Universitatea Craiova chiar în această vară. Omul de afaceri a precizat că are o ofertă foarte bună pentru Alex Mitriță, cu un contract pe trei ani.

Mihai Rotaru a vorbit despre un eventual transfer al lui Alex Mitriță, de la echipa sa, după meciul cu Sepsi OSK. Universitatea Craiova a câștigat în deplasare la Sfântu Gheorghe cu scorul 2-1. El a dat de înțeles că oferta de transfer pentru jucătorul său vine din zona Golfului și că negocierile sunt în curs.

„Mitriță trebuie felicitat că în seara asta a jucat și acum are propunere de contract din străinătate, dar nu pleacă. Am avut o înțelegere în acest sens și dacă cifrele vor fi bune pentru el și pentru club, vom sta la masă și vom lua o decizie. Are contract pe 3 ani din zona Golfului, un contract foarte bun”, a declarat Mihai Rotaru la DigiSport.