Alex Mitriță (24 de ani) a reușit, ieri, al doilea său gol în decurs de două zile pentru gruparea newyorkeză. Reușita românului a fost decisivă în meciul San Jose Earthquakes, scor 2-1.

Astfel, atacantul român a marcat al zecelea gol pentru New York City, în acest sezon, 9 reușite venind în campionat și una în Cupă.

The assist from @isitj29 🤤

The finish from Mitri 😍

We 🆙 pic.twitter.com/G2CMyft8N8

— New York City FC (@NYCFC) September 14, 2019