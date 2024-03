Sport Pavel Badea este convins că Edi Iordănescu „are o animozitate față de Mitriță”







Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a comentat decizia lui Edi Iordănescu de a nu-l convoca pe Alexandru Mitriță la meciul cu Irlanda de Nord și Columbia.

Pavel Badea: Alex Mitriță e dat deoparte

Pavel Badea este convins de faptul că Edi Iordănescu are ceva cu Mitriță. Acesta spune că unul dintre cei mai buni jucători din România, Alex Mitriță, e dat deoparte.

„Antrenorul echipei naționale a avut în ultima perioadă fler în a selecta jucători care ne-au calificat la Euro. El răspunde de rezultate și trebuie să dea explicații. Însă constatăm toți că unul dintre cei mai buni jucători din România, Alex Mitriță, e dat deoparte. Și nu pe latură sportivă. Ci pe latura unei animozități pe care antrenorul echipei naționale o are față de Mitriță. Dacă nu ar exista acest al doilea motiv, ar fi grav.

Ar însemna clar un dezavantaj imens pe care selecționerul îl aduce echipei Universitatea Craiova, omului și jucătorului Mitriță și fotbalului românesc. În momentul actual, Mitriță e în primii 3 fotbaliști din România, din toate punctele de vedere, ca reușite, calitate fotbalistică, impact asupra jocului unei echipe. Este un jucător extrem de important pentru orice grup”, a declarat Pavel Badea

Mitriță e un fotbalist polivalent

Pavel Badea a mai subliniat faptul că Mitriță poate fi extrem de util în momentul în care echipa are nevoie să destabilizeze echipa adversă.

„Mitriță e un fotbalist polivalent, care are posibilitatea să joace pe mai multe posturi și care este mult mai complet decât alți jucători care sunt pe post cu el. Poate fi extrem de util în momentul în care echipa are nevoie să destabilizeze echipa adversă pe faza ofensivă. Asta e părerea mea. Pot fi considerat subiectiv, dar nu cred că trebuie să omitem un jucător de asemenea calibru”, a spus Pavel Badea, director CSU Craiova.

Pavel Badea, despre Mitriță”. Sursa foto: Facebook.

Pavel Badea a făcut acest comentariu după declarația lui Edi Iordănescu

În conferința de presă premergătoare amicalului cu Irlanda de Nord, Edi Iordănescu a vorbit cu subînțeles despre Mitriță:

„La Euro ne așteaptă un alt nivel, vom vedea cine va fi cu noi acolo. Toată lumea are ușile deschise. Noi trebuie să analizăm în funcție de context. Avem posturi cu soluții echilibrate, cu jucători de valoare, dar avem și poziții unde suntem la limită. Se poate întâmpla orice. Oricine are ușa deschisă pentru echipa națională.

Dar trebuie să demonstreze că are valoare și să respecte valorile grupului. Cine a arătat asta a rămas. Cine nu, nu a mai fost cu noi. Trenul e în mers, trebuie eforturi mari ca să sară cineva în tren din mers. După Euro, dacă voi mai fi aici, va fi o perioadă în care vor fi încercați jucători, va fi o perioadă puțin mai lejeră”, a declarat Edi Iordănescu.

A existat o discuție cu Mitriță

Edi Iordănescu a spus că a avut discuție cu Alex Mitriță. Mai mult , spune că „selecția nu a fost făcută după orgolii, chiar dacă am fost supărat uneori”.

„Eu v-am obișnuit cu faptul că focusul a fost pe grupul cu care lucrăm zi de zi. Mitriță a fost la națională, are mare calitate, e un jucător înzestrat. Faptul că nu a avut mentalitate competitivă a făcut să nu realizeze lucruri mai mărețe la cluburile la care a fost sau să joace la cluburi mai mari, cu tot respectul pentru Universitatea Craiova. Am avut o discuție cu Mitriță, comunic cu jucătorii. Sunt deschis la dialog. Selecția nu a fost făcută după orgolii, chiar dacă am fost supărat uneori”, a mai spus Edi Iordănescu, potrivit gsp.ro.