Sport Ianis Hagi, dezvăluiri despre naționala lui Edi Iordănescu. Mijlocașul face tușa în Spania, dar zice că e mai bun







Ianis Hagi a dat un interviu amplu pentru o publicație renumită din Peninsula Iberică. „Prințul” a vorbit despre evoluțiile de la națională, calitatea fotbalului românesc și relația pe care a avut-o cu Steven Gerrard, fostul antrenor de la Glasgow.

Ianis Hagi, interviu amplu în presa spaniolă

Internaționalul român a fost convocat de Edi Iordănescu pentru meciurile naționalei cu Irlanda de Nord și Columbia. Ianis Hagi a declarat jurnaliștilor spanioli că meciul cu selecționata Columbiei, un adversar puternic, îl va ajuta pe Iordănescu să identifice problemele din jocul tricolorilor.

„Aceste jocuri din martie sunt pentru a înțelege de ce este nevoie pentru a face față Campionatului European. Trebuie să scoți tot ce este mai bun din tine în fiecare joc. Considerăm Columbia un rival cu adevărat puternic și ne va ajuta să știm unde suntem ca echipă”, a precizat Ianis Hagi.

Considerat un jucător decisiv pentru naționala României, Hagi Jr. le-a mai spus jurnaliștilor spanilor că lotul tricolorilor este format în mare parte din jucători tineri alături de care a evoluat încă din vremea când juca la juniori.

„Edi Iordănescu a înteles generația tânără”

În ceea ce privește calitatea lui Edi Iordănescu ca tehnician, internaționalul român a subliniat că selecționerul a reușit să contruiască un nucleu puternic, constituit în jurul jucătorilor tineri, în mare parte școliți și la selecționata U21 a României.

„A știut să înțeleagă cum să treacă de la generația anterioară la cea nouă și a știut foarte bine să o gestioneze. Ne-a făcut să jucăm foarte bine și să câștigăm încredere. A fost o mare provocare pentru el pentru că eram tineri, dar am confirmat performanțele bune pe care le-am făcut cu echipa sub 21 de ani și am avut încredere să urcăm la echipa de seniori și să evoluăm destul de bine”, a adăugat Ianis.

La capitolul provocări, jucătorul celor de la Alaves a menționat tranziția de la U21 la naționala seniorilor. Un drum care a fost presărat cu multe critici din partea fanilor și a oamenilor de fotbal deopotrivă.

„Au fost câțiva ani în care nu am avut prea mult succes. Am pierdut câteva meciuri, câteva calificări, ceea ce evident nu este bine. Am primit multe critici din toată țara. Dar ești unul dintre cei mai buni 20 de jucători din România și trebuie să reușești să depășești momentele astea.

Oamenii te vor judeca, dar trebuie să te concentrezi pe munca ta, să ai încredere în talentul tău și în ceea ce poți face. Am muncit mult și am avut răbdare, știam că vor veni clipe mai bune. Pentru noi, din fericire, a sosit momentul anul acesta și ne-am calificat la Euro”, a mai spus internaționalul român.

Provocările lui Ianis Hagi

În privința meciurilor de la Euro, Ianis Hagi este de părere că parcursul tricolorilor de la turneul din Germania va contribui semnificativ la promovarea SuperLigii pe scena fotbalului mare. Ca obiective, România trebuie să treacă de faza grupelor și să obțină cât mai multe victorii în faza eliminatorie. Un obectiv onest și realist, spune Ianis.

„Colectiv ideea este să avansăm din faza grupelor și să ne calificăm în faza eliminatorie. Ceea ce cred că este un obiectiv realist. Și la nivel individual, în meciurile europene, fie în Liga Campionilor, Europa League sau cu echipa națională.

Am avut experiențe grozave. Și simt că sunt la cel mai înalt nivel când presiunea este cea mai mare și meciurile sunt mai tari. Știu că voi demonstra ce pot și că voi face jocuri grozave. Individual, vreau pur și simplu să îmi arăt calitatea și să ajut echipa să atingă obiectivele pe care le avem și să se califice în play-off”, a mai precizat „Prințul”.

Despre relația cu Steven Gerrard

Despre colaborarea cu Steven Gerrard, tehnicianul de la Glasgow, Ianis Hagi a spus că fost una extrem de benefică și frucutoasă pentru cariera internaționalului român. Deși legenda lui Liverpool era zgârcit în cuvinte și laude, atunci când o făcea, folosea cuvintele pentru a motiva jucătorii. Steven Gerrard a este pentru Ianis unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-a avut.

„Cred că este pur și simplu vorba despre sentimentul dintre un fost fotbalist și un fotbalist. Acel sentiment de a înțelege „cine am fost ca jucător” și „cine sunt eu ca jucător”. Nu vorbește mult, dar când vorbește cu tine știe să te motiveze, știe ce să-ți spună, la ce să aștepte de la tine. Mesajele lui au fost foarte clare. Și, până la urmă, m-a folosit pe un post în care el putea cere lucruri de la mine și eu îi puteam oferi”, a adăugat Hagi.

Unde se vede Ianis Hagi anul viitor

În privința viitorului profesional, Ianis își dorește să rămână în La Liga, un campionat unde Hagi își poate demonstra toate calitățile, și unde poate atinge cele mai mari performanțe. Problema este că, în acest sezon, românul a jucat foarte puțin pentru Alaves, o echipă mediocră.

„Iubesc nivelul din La Liga, iubesc totul în Spania: echipele, competiția dintre jucători și echipe, presiunea care există aici... Simt că este campionatul în care pot avea cel mai mare succes și în care îmi pot arăta toate calitățile. Este liga pe care am urmărit-o de când eram copil și a fost mereu visul meu să fiu aici. Sunt aici acum și vreau să fiu aici mult timp.

Da, sunt acolo unde vreau să fiu. Este fotbalul în care vreau să cresc, este fotbalul care cred că poate debloca cea mai bună versiune a mea. Sunt aici doar 6-7 luni și deja simt că sunt un jucător mai bun, cresc în fiecare zi, la antrenamente și la jocuri. Simt că progresez în fiecare zi și cred că în viitorul apropiat voi arăta tuturor cine sunt”, a declarat Ianis Hagi pentru publicația Marca.