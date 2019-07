Uniunea Europeană va sprijini, prin proiecte speciale, libertatea media și jurnalismul de investigație. HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR

26 iulie

Pe 26 iulie s-au născut Carl Gustav Jung, George Bernard Shaw, Salvador Allende, Aldous Huxley, Mick Jagger, Stanley Kubrik, Andre Maurois, Roger Taylor, Sandra Bullock, Dan Condurache, Monica Ghiuţă, Cezar Baltag.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Sf. Ioanichie cel Nou de la Muscel, Ermolae şi Paraschevi din Roma. Post.

În „Kalendar”, tradiţional, continuă seria sărbătorilor dedicate morţii centrate pe Sf. Pantelimon de mâine, 27 iulie, prin celebrarea timp de trei zile a lui Asklepios (Esculap), zeul medicinei, recunoscut, după cum arată unele studii şi de daci. Probabil, dacă nu cu siguranţă, prin intermediul coloniilor greceşti, colonii cu care dacii aveau negustorii, legături cordiale, chiar alianţe efemere.

Este interesant că această secvenţă: viaţă, tămăduire, moarte este legată de unele ritualuri şi interdicţii privind mărul. „Fructul oprit”, „fructul cunoaşterii” mărul, participă la tainele vieţii şi ale morţii. „Trei mere pe zi şi la doctor niciodată” a spus marele Paracelsus. Să fie adevărat?

„Fericirea este compusă dintr-un corp lipsit de durere şi un suflet netulburat” – a spus Epicur. Mai este posibilă fericirea în ziua de astăzi? Bună întrebare!

„Evenimentul Zilei” de 26 iulie 1989 a fost că o ridiche a omorât un om. S-a întâmplat în partea de est a Londrei. O ridiche, aruncată dintr-o maşină l-a lovit pe Leslie Merry, în vârstă de 56 de ani. Lovitura l-a făcut pe bărbat, funcţionar la o bancă, să cadă. Şi-a rupt o coastă care i-a perforat splina. A încetat din viaţă douăzeci de minute mai târziu,în salvarea care îl ducea la spital.

S-a făcut mare tapaj în ziare, radiouri, televiziuni. Două zile mai târziu o mămică din clasa de mijloc s-a prezentat la o secţie de poliţie, verde la faţă: „Mă tem că fiul meu, în vârstă de patru ani, l-a omorât pe Leslie Merry”.

Femeia fusese la cumpărături şi pusese punga cu mărfuri, cum fac multe femei, pe bancheta din spate, unde stătea şi băieţelul. Geamul era lăsat, era cald, aşa că băieţelul a aruncat tot drumul pe fereastra mașinii ce se găsea în pungă. O ridiche l-a nimerit, din nefericire, pe Leslie Merry. Atentă la traficul infernal din city femeia nu a observat ce se petrecea cu cumpărăturile ei.

Nu s-a ajuns la proces, familia defunctului a dat dovadă de înţelegere şi de o justă evaluare a situaţiei. Totuşi, şoferiţa a fost condamnată la o lună de muncă în folosul comunităţii. A fost pusă să aibă grijă de nişte straturi de… ridichi!

Iată două știri cu bani europeni, primite în curierul de la Bruxelles:

Uniunea Europeană va sprijini prin proiecte speciale, libertatea media și jurnalismul de investigație.

În acest scop vor fi alocați circa 4,175 milioane de euro pe baza participării la un apel de proiecte jurnalistice axate pe mai multe teme. Proiectul pilot se referă la mecanismul european de răspuns la încălcările libertății presei. Prin acest mecanism se urmărește atenuarea consecințelor deteriorării climatului din media în unele state membre ale U.E sau candidate la aderare. El va oferi o protecție concretă jurnaliștilor și va include mecanisme pentru stabilirea faptelor, informarea publicului european și sensibilizarea acestuia. Mecanismul va fi pus în aplicare de actorii europeni, regionali și locali din domeniul libertății presei. Astfel se va forma un consorțiu de organizații care vor lucra împreună pentru a apăra libertatea presei și a jurnaliștilor. Bugetul pentru acest mecanism va fi de 1.500.000 euro.

A doua acțiune se referă la un fond pentru investigații transfrontaliere aflat la dispoziția jurnaliștilor. Se vor subvenționa astfel anchete jurnalistice în care sunt implicați jurnaliști din cel puțin două țări europene, care investighează chestiuni de interes comun pentru cetățenii mai multor state europene. Bugetul pentru acest tip de proiecte va fi de 1.400.000 euro.

Al treilea proiect pilot va susține jurnalismul de investigație și libertatea media în UE. Vor fi susținuți în special, jurnaliștii independenți. Bugetul total pentru aceste proiecte va fi de 1.275.000 euro.

Primii 17 câștigători ai programului de înfrățire dintre universitățile europene au fost anunțați săptămâna trecută.

În total, a fost reținută candidatura a 114 universități din 24 de țări.

Selecția s-a făcut pentru toate tipurile de universități, de la cele tehnologice, umaniste sau de artă.

Fiecare grup de universități selectate va primi circa 5 milioane de euro pentru trei ani pentru a-și pune în aplicare proiectele. Astfel, universitățile grupate își vor folosi în comun expertiza și resursele pentru a propune noi programme de studii.

Comisia Europeană estimează că programul va trebui să furnizeze diplome comune și să permită studenților și cercetătorilor să călătorească mai mult și mai ușor între diverse instituții de învățământ din Europa. Exemplul oferit este cel al unui student la studii europene care se va putea familiariza cu istoria la Bruxelles, cu dreptul european la Roma și științele economice la Varșovia.

Alianța ECIU University, care regrupează 11 universități din Italia, Portugalia, Lituania, Germania și Norvegia este unul dintre grupurile cele mai importante. Și alianța 4EU+, formată din Universitatea Sorbona-Paris, Universitatea Carolină din Praga și universitățile din Copenhaga, Heidelberg, Milano și Varșovia este considerată de mare succes: Echipele noastre lucrează deja pe diferite teme de cercetare, cum sunt cancerul, îmbătrânirea, bolile metabolice, dezvoltarea durabilă și Inteligența Artificială, a declarat Lenka Rovná, rector adjunct pentru afaceri europene la Universitatea Carolină din Praga.

Noul sistem de universități înfrățite este urmarea unei propuneri făcute în 2017 de președintele Emmanuel Macron care sugera formarea unei rețele de universități transfrontaliere.

Universitățile franceze au obținut cel mai bun scor în competiția europeană, intrând în 16 alianțe. Germania este pe locul al doilea cu reprezentare în 14 alianțe universitare, Italia a intrat în 11 alianțe, iar Spania în 9. Singurele țări care nu au reușit să intre în nicio alianță universitară sunt Bulgaria, Estonia, Luxembourg și Slovacia.

Alianței EC2U formată din universități din Portugalia, România, Italia și Finlanda i-a lipsit, la evaluare, 1% din criteriile cerute și va trebui să aplice încă o dată !

Nu comentez, dar informațiile sunt interesante. Dar, mă tem că ascund intenții puțin onorabile. Aceiași limbă de lemn, din ”documentele de partid”, dar, dacă pe timpuri, se invoca binele general, acum se cumpără oamenii, se dau milioane, ca să te supui poftelor Înaltei Porți de la Bruxelles, cel de Al patrulea Reich. Nimic nu este nou, ce plictiseală, ca din Caragiale!

Nici măcar ziua de mâine nu este ceva deosebit, este, în definitiv, o altă zi și atât !

☼ ♂ ♀

BERBEC O zi favorabilă, dar trebuie să fii mai echilibrat şi nu aşa de restrictiv. Dimineaţa, ai de luat o decizie, mai complicată. Atenţie, însă, aparenţele sociale trebuie întotdeauna salvate! Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Până la urmă iei o hotărâre, dar realizezi că te-ai grăbit, ca întotdeauna. O zi bună cu un horoscop neutru in care singurul pericol este plictiseala. Păstrează-ţi umorul mai ales în relaţiile de familie. Eficace şi dinamic, astăzi ai carisma la maxim. Profită! Convinge-i pe cei care nu sunt de părerea ta ca tu ai dreptate…

TAUR Astăzi eşti colegul, amicul, partenerul de viaţă ideal. Eşti gata să ghiceşti dorinţele celor dragi şi să le faci viaţa mai uşoară. O zi bună să-ţi clarifici un pic şi aspiraţiile tale. Nu iţi face iluzii cu relaţiile tale şi cu unii prietenii care sunt serviabili numai atita timp cât le poţi oferi ceva in schimb. Ziua de azi este un bun prilej să cooperezi cu colegii, prietenii sau familia la realizarea unui proiect la care ţii foarte mult. Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale administrative, facturile şi documentele.

GEMENI „Sistemul” tău poate da astăzi erori. Se spune că eroarea este umană şi se iartă doar greşelile mici! Emoţiile şi căldura te disturbă, amână deciziile importante pentru o zi mai bună! Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizează cu idei noi, mai ales dacă ai unele probleme in dragoste, dar nu te iartă dacă greşeşti grav! O zi bună, în care poţi să-ţi pui în valoare câteva dintre caracteristicile zodiei: energia, viteza şi uşurinţa în comunicare. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Lasă analizele complicate pe altă dată. Viaţa este adesea foarte simplă şi astăzi este o zi când poţi verifica acest lucru!

RAC O zi pozitivă, sub semnul cooperării dintre Marte şi Jupiter, care indică frumoase perspective de succes, mai curând în domeniul personal, dar pentru un procent şi în planul sentimental. Poţi să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian şi să faci un bilanţ adevărat şi cinstit. Poate te duci şi la un film bun! Dupa citeva zile cu aspecte amestecate, stelele iţi surid din nou. Ai noroc şi in dragoste şi in afaceri, dar afaceri in familie! Astăzi faci eforturi sa rămâi in termeni buni cu toată lumea, acasă sau la serviciu. Nu prea mai suporţi „singurătatea în mulţime”, ai nevoie de o schimbare, de o pauză.

LEU Eşti „legănat” cu blândeţe în această zi capricioasă şi călduroasă, printre problemele zilnice. Eşti gata să gestionezi probleme sentimentale, sau să conduci cu pricepere grupul tău de fideli. Astăzi eşti tare înclinat să rişti, fie că-i vorba de slujbă, bani sau o relaţie amoroasă. Lasă pe mâine, noaptea e un sfetnic bun! Primesti, din nou, nişte veşti pe care nu poţi să le interpretezi imediat. De fapt, nu îţi convin! Odihneşte-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Evita cafeaua, tutunul, piperul, orice te-ar irita şi mai mult. Nu esti in cea mai buna dintre zile, mai bine astazi ţine puţin regim si meditează, configurează, filozofează, da curs comoditatii şi artei de a nu face nimic şi a te simti bine.

FECIOARĂ Factorul emoţional te motivează azi. Trebuie să faci ceva pentru o persoană la care ţii, o preţuieşti. Eşti împărţit între intuiţie şi logică. Combină cele două „impresii” şi poţi rezolva! Urmează-ţi scopul, nu te lăsa tentat de mijloace! O dimineaţă aproape relaxantă, fără prea mult de lucru şi fără complicaţii. La prânz, posibilă şi neaşteptată schimbare de program. Ai un prilej să te evidenţiezi profesional sau/şi să ajuţi pe cineva care îţi este simpatic, drag. Foloseşte-l, prilejul, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe. Azi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Până diseară îţi trece şi vei fi din nou gata să fii „mama răniţilor”. Totuşi, o veste bună.

BALANŢĂ Tensiuni mai vechi par că aşteaptă un motiv ca să erupă. Graţie armoniei şi a talentului tău de negociator reuşeşti să păstrezi controlul. Trebuie să găseşti o soluţie durabilă a problemelor! O problemă personală, mai veche, îşi poate găsi azi o rezolvare parţială. Nu amâna! Tot astăzi şi o problemă de familie îşi poate găsi rezolvarea, dar în astfel de cazuri trebuie să dai dovadă de mult tact şi discreţie. Pe seară, o zi buna pentru facut cumpărături aşa cum iţi place tie, doar este vineri, zi rituală de cumpărături săptămânale. Nu cheltui prea mult, stabileşte-ţi o sumă de la inceput.

SCORPION Astăzi ai o viziune foarte personală asupra situaţiei tale. Eşti dispus la unele compromisuri, dar nu vrei să rişti! Cauţi aliaţi, dar nu prea găseşti persoane dispuse să te ia în braţe! Dupa orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să faci puţin sport, te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face. Simţul tău agresiv ţinut prea mult în frâu se răzbuna astăzi. Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei să obţii ceva important. Nu aşa se obţin partenerii şi aliaţii, dar poate ai dreptate, viaţa nu ia prizonieri!

SĂGETĂTOR Horoscopul tău se configurează ciudat, dar nu este nimic negativ. Poţi să te confrunţi cu situaţii şi probleme mai rare, surprinzătoare, neaşteptate. Deci, astăzi nu te plictiseşti deloc! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Dragostea e bine aspectată. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi bună, uşor ciudată, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, mai ales în mijloacele de transport în comun!

CAPRICORN Jocul hazardului te avantajează astăzi. Nu, nu câştigi nimic la jocurile de noroc, dar ai unele veşti promiţătoare în planul personal. Zi în general calmă şi cu o seară plăcută, distractivă! Realizări mici, însă pline de bucurii. Te simţi bine şi faci planuri de viitor. Astăzi poţi profita de un chilipir curat, şi/sau poţi culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţine-te de ea!

VĂRSĂTOR Ai vânt din faţă! Trebuie să navighezi cu abilitate printre refuzuri, frustrări, vanităţi. Lucrurile nu se întâmplă cum sperai, dar nu-i nimic, mâine este o altă zi, poate cu mai mult noroc! Dar totuşi ziua de astăzi nu este negativă, noi prietenii sau relaţii pot face ziua interesantă. Zâmbeşte larg, spune o vorbă bună şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie sa călătoresti, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva astăzi, trebuie sa fii foarte atent, în special la bagaje. Poţi să ai o propunere să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a caştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit!

PEŞTI O zi densă, pentru unii obositoare. Fie că eşti la muncă, sau în vacanţă. Şi distracţia oboseşte! Nu promite nimic, nu te băga unde nu-ţi fierbe oala! Astăzi zâmbeşte mult şi vorbeşte puţin. Primele ore ale zilei de muncă sau distracţie nu iţi sunt colosal de prielnice, dar cu moderaţie şi calm vei evita neplăcerile. Nu promite nimic. Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi, fie că eşti la serviciu, fie pe plajă, în vacanţă.

