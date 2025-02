Uniunea Europeană reacționează dur la noile taxe vamale impuse de Donald Trump

Uniunea Europeană se află într-o situație tensionată după ce Statele Unite au anunțat noi măsuri comerciale care ar putea afecta grav economia europeană. În acest context, liderii europeni, inclusiv președintele Franței, îndeamnă Uniunea Europeană să fie pregătită să riposteze și să protejeze interesele economice ale statelor membre.

Uniunea Europeană nu a primit încă vreo notificare oficială cu privire la impunerea unor taxe vamale de 25% asupra oțelului și aluminiului importate în Statele Unite, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene. Totuși, autoritățile europene au anunțat că vor riposta în cazul în care măsurile se vor concretiza. Comisia subliniază că va proteja interesele întreprinderilor europene, menționând că va acționa rapid în acest sens, în conformitate cu reglementările internaționale.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut o reacție fermă la anunțul noilor taxe vamale, subliniind importanța unei reacții unitare din partea Uniunii Europene. Într-un interviu recent, Macron a afirmat că Europa trebuie să fie pregătită să acționeze pentru a proteja economia sa și interesele statelor membre. El a avertizat că măsurile comerciale ale SUA ar putea avea un impact negativ asupra prețurilor și ar putea duce la o inflație semnificativă în Statele Unite. De asemenea, președintele francez a subliniat că Uniunea Europeană este un aliat important al SUA și că o politică comercială agresivă împotriva Europei nu ar fi benefică pe termen lung. Macron a adăugat că, în ciuda tensiunilor, relațiile economice și politice dintre UE și SUA trebuie să rămână constructive.

PARIS: French President Macron warned US tariffs on Europe would fuel American inflation and vowed to challenge Trump on financial threats. He said the EU shouldn't be a top US priority after Trump's repeated tariff threats following moves against Canada, Mexico, and China. pic.twitter.com/pNjGbaOxm5

