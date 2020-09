Conexiunile rutiere şi feroviare sunt cruciale pentru competitivitatea Uniunii Europene, a subliniat premierul ungar, potrivit căruia prin finanţarea noului pod, UE „a participat la una din cele mai bune investiţii din istoria sa”, transmite MTI, preluat de Agerpres.

Viktor Orban a spus că până în 2025 vor fi nouă autostrăzi ungare care se vor întinde până la graniţă, precizând că în viitorul apropiat Ungaria intenţionează să finalizeze o secţiune de autostradă care va face legătura între Polonia şi Grecia.

La rândul său, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a subliniat că următorul proiect important al Ungariei şi Slovaciei în domeniul transporturilor este construcţia unei linii de tren de mare viteză care să facă legătura între Budapesta, Bratislava şi Varşovia. Szijjarto a estimat că o astfel de linie de tren ar reduce durata unei călători între Budapesta şi Varşovia la cinci ore şi jumătate de la 11-12 ore în prezent, iar durata unei călători între Budapesta şi Bratislava ar fi redusă la o oră şi jumătate.

Această investiţie ar permite creşterii economice din Europa Centrală să intre „într-o dimensiune complet nouă”, a apreciat Szijjarto, adăugând că aceasta ar fi prima linie de tren de mare viteză din regiune. Potrivit oficialului ungar, graţie acestei linii, trenurile vor putea rula cu viteze de până la 350 kilometri pe oră.

Avand in vedere ca Dunarea este al doilea fluviu, ca marime, din Europa (dupa Volga, de pe teritoriul Rusiei), de-a lungul timpului, s-au construit nenumarate poduri peste acest curs impresionant de apa, in multe dintre tarile pe care le strabate.

Podul Apollo, peste Dunare, a fost construit intre 2003 – 2005, in Bratislava, capitala Slovaciei. Are o lungime de 854 de metri, dintre care, peste apa, 231 metri, o structura metalica de 5 240 de tone, iar liniile curbe ale partilor laterale creeaza o impresie de eleganta si armonie cu peisajul. In Bratislava mai exista un pod peste Dunare, mai vechi – Novy Most – suspendat, sustinut de un pilon urias (in varful caruia se afla un restaurant) si de cabluri oblice.

Podul cu lanturi si Podul Margareta (Margit hid) sunt doua dintre cele noua poduri din Budapesta, cele mai vechi din capitala Ungariei, care traverseaza Dunarea, datand din secolul al XIX-lea. Podul Margareta are o constructie interesanta, chiar inedita, deoarece cele doua jumatati se imbina in dreptul Insulei Margareta, aflata in mijlocul Dunarii, o adevarata oaza de verdeata, foarte aprciata de budapestani.

Podul Elisabeta leaga Buda (partea de pe malul drept al Dunarii) de Pesta (partea stanga), numele venind de la imparateasa Austro-Ungariei, sotia lui Franz Joseph. Podul atrage atentia mai ales in timpul noptii, datorita iluminatului special, conceput de un celebru designer japonez, Motoko Ishii.

Podul Maria Valeria (Maria Valeria híd), al carui nume vine de la fiica cea mai mica a imparatului Franz Joseph, leaga, peste Dunare, Ungaria de Slovacia. Distrus de doua ori, in timpul celor doua Razboaie Mondiale, a fost refacut in 2001 si poate fi traversat si cu masina si pe jos.