Ungaria modifică regulile de tranzit. Turiștii români, sancționați cu amenzi la revenirea în țară

Alexandru Gabriel Hornea, cetățean român, a relatat că și-a cumpărat vinietă pentru autostradă la trei ore după ce a intrat în zona supusă taxării. Cu toate acestea, șase luni mai târziu, a primit o amendă la domiciliu. Conform noilor reguli din Ungaria, este obligatoriu să achiziționezi vinietă într-un interval maxim de 60 de minute de la intrarea în zona taxabilă.

„Am avut o surpriză neplăcută la 6 luni distanță după ce am făcut o călătorie și am tranzitat Ungaria. Mai precis, am primit acasă o înștiințare de la un SRL, UAI Inkasso, din Oradea prin care mi se comunica că în 3 Decembrie 2022, la ora 3:31 am fost surprins de o camera pe un drum taxabil din Ungaria fără vinieta valabilă.

Tot în comunicare mi se arată adresa camerei. Am făcut un scurt research și am văzut că respectivă camera se află la nici 300 metri de punctul de frontieră dintre Austria și Ungaria”, și-a început Alexandru Gabriel Hornea relatarea.

Românii se plâng de comportamentul autorităților din Ungaria

Bărbatul recunoaște că, în momentul respectiv, se afla în acel punct de trecere a frontierei și afirmă că și-a achiziționat vinietă. Românul a admis însă că la punctul de trecere a frontierei era deschis un singur ghișeu și aproximativ 30 de autoturisme așteptau în rând, așa că a decis să-și continue călătorie până la prima benzinărie, care se afla la o distanță de 80 de kilometri. Timp de șase luni nu s-a întâmplat nimic, dar apoi s-a trezit cu înștiințarea de plată.

„După mai bine de 6 luni am primit respectivă notificare de la UAI Inkasso, (o firma de recuperare creanțe) prin care pe lângă amendă de 170 lei au adăugat 360 lei taxe recuperare și alte cheltuieli. De la societatea care administrează drumurile maghiare, nu am primit nimic”, a mai povestit Alexandru pentru Adevărul.

Fiind conștient că a plătit vinietă, bărbatul român a căutat și a găsit chitanța, pe care ulterior a trimis-o la adresa companiei de la care a primit notificarea. Cu toate acestea, a primit un răspuns care indica că nu se poate interveni și că a comis o greșeală prin achiziționarea vinietei prea târziu.