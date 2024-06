Unde va juca Radu Drăgușin sezonul viitor. Anunțul făcut de fotbalist

Radu Drăgușin a revenit în România pentru a juca meciul cu Bulgaria alături de echipa națională, care s-a încheiat cu scorul 0-0. Imediat după încheierea acestuia, tânărul fotbalist în vârstă de 22 de ani a anunțat unde va juca sezonul viitor.

Echipa națională a României a jucat marți seară împotriva Bulgariei într-un meci de verificare înainte de Campionatul European. Euro 2024 este programat să înceapă peste câteva zile, pe 14 iunie, competiția urmând să se încheie cu finala din 14 iulie 2024. În acest context, selecționerul României a avut ocazia să-i analizeze pe fotbaliștii cu care va aborda turneul final.

Pe parcursul întregului meci, mai întâi alături de Adrian Rus și apoi lângă Ionuț Nedelcearu, Radu Drăgușin a considerat că „tricolorii” ar fi meritat victoria în această seară. Fotbalistul rămâne însă optimist în ceea ce privește turneul final din Germania, unde este convins că el și colegii săi își vor demonstra valoarea.

„A fost un test folositor, fiecare meci pe care îl putem juca înaintea EURO este benefic, ne dă multe răspunsuri. Trebuie să fim cât de bine pregătiți se poate.

Meritam să câștigăm fără dar și poate, am atacat, am controlat meciul, am avut de partea noastră posesia, șuturile pe poartă. Până la urmă nu le-am fructificat și asta ne-a costat”, a comentat Drăgușin la Prima TV.