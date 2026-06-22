HAI România!

Unde sunt reclamele de altădată?

Bogdan Naumovici vorbește despre evoluția publicității românești, de la campaniile memorabile și umorul anilor 2000 la marketingul digital, influenceri, algoritmi și inteligență artificială. O discuție despre relația dintre agenții și clienți, dispariția curajului creativ și felul în care Google, Meta și TikTok au schimbat industria de publicitate. #BogdanNaumovici #Publicitate #PublicitateRomaneasca #Marketing #IndustriaPublicitatii #Reclame #Creativitate #MarketingDigital #SocialMedia #InteligentaArtificiala #Influenceri #Podcast #LaserFrate

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HAI România!

Justiţia, o slugă de dânşii subjugată

Justiţia, o slugă de dânşii subjugată

Unde sunt reclamele de altădată?

Unde sunt reclamele de altădată?

Congrese, învestiri și alte nenorociri

Congrese, învestiri și alte nenorociri