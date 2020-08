În ciuda semnalelor trase de medici, mulți români refuză să poarte mască de protecție sau o poartă incorect, pe motiv că-i incomodează.

Dr. Mihaela Andreescu, medic primar hematolog la Spitalul Colentina, spune că ne aflăm în fața unui iminent dezastru sanitar dacă lumea nu înțelege să respecte măsurile de protecție.

„Am ascultat zilele trecute o emisiune la radio in care se discuta despre rolul mastii in protectia anti-coronavirus si am fost martora unor dialoguri absolut halucinante…

De ce nu se poarta/se poarta incorect masca:

1. Nu avem aer si nu se oxigeneaza suficient creierul… Nu stiu cum vine asta dar stiu urmatoarele:

– chirurgii stau cu orele in sala cu masca pe fata si nu se sufoca si nici nu inceteaza sa gandeasca intra-operator;

– ani de zile am purtat masca pentru a-mi proteja pacientii cu leucemii acute sau in aplazii severe (e obligatorie in rezervele de aplazici) si nici nu am simtit ca imi pun creierul in hipoxie si nici nu am luat vreo gripa sau alta viroza in perioadele de intercurente virale frecvente…

2. Se perturba vibratiile interioare ale organismului odata cu purtarea mastii… si aici urma un dialog elucubrant care aducea in discutie biofizica si magnetismul acestor vibratii interioare in care masca avea un rol perturbator esential…

Poate ca lumea nu intelege ca ne aflam in fata unui iminent dezastru sanitar (luand in calcul cresterile din ultimele zile), in care se vor gasi din ce in ce mai greu locuri in spitale atat pentru cei sars-cov2 pozitivi, cat si pentru cei negativi cu afectiuni acute sa cronice … iar perspectiva tratarii oricarei afectiuni de catre un personal epuizat (chiar si doar de efortul de adaptare la noul context, noile circuite si echipamente) sau speriat (pt ca nu ar trebui sa uitam ca si medicii sunt oameni…) ar trebui sa ne sperie…

Si mai stiu ca fetita mea de aproape 5 ani nu s-a sufocat in cele 3 ore in care am avut treaba prin Mall si si-a purtat mascuta constiincios desi in jur a vazut oameni cu ea sub nas sau sub barbie sau atarnata de una dintre urechi…

PS: si inteleg sentimentul oamenilor care afirma ca nu mai pot sta inchisi in case… prizonieri ai unui dusman invizibil … care afirma ca se simt de parca ar fi murit deja si ies afara ca sa scape de acest sentiment… dar credeti-ma ca si iesind afara dar respectand masurile puteti sa va bucurati de viata… poate ca nu asa cum erati obisnuiti… dar o viata fara lipsa de aer…”, este mesajul transmis de medicul Mihaela Andreescu.