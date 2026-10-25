De la metroul londonez, cu o istorie de peste 160 de ani, până la trenurile automatizate din Singapore și sistemele ultramoderne din Tokyo și Seul, rețelele de transport subteran impresionează prin dimensiuni, tehnologie și arhitectură. Unele au devenit simboluri ale orașelor pe care le deservesc, în timp ce altele se remarcă prin eficiență, frecvența trenurilor și facilitățile oferite călătorilor, arată CNN.

De-a lungul timpului, metroul a evoluat de la tuneluri construite în epoca victoriană la infrastructuri moderne, capabile să transporte milioane de oameni în fiecare zi. Potrivit sursei, zece dintre cele mai impresionante rețele din lume se remarcă prin istoria lor, soluțiile inginerești și rolul esențial în viața marilor metropole.

Inaugurat în ianuarie 1863, metroul londonez a deschis drumul transportului subteran modern. Primele trenuri circulau cu aburi între Paddington și Farringdon, pe o linie construită sub străzile capitalei britanice.

Astăzi, London Underground numără 272 de stații și 11 linii, cu o lungime totală de aproximativ 400 de kilometri. Peste patru milioane de londonezi și turiști folosesc zilnic această rețea, cunoscută popular sub numele de „Tube”.

Deși este asociat cu transportul subteran, aproximativ 55% din trasee se află la suprafață. Unele linii ajung până în comitatele Essex, Hertfordshire și Buckinghamshire, facilitând legătura dintre centrul capitalei și zonele din apropiere.

Metroul din Londra este cunoscut și pentru identitatea sa vizuală. Celebrul logo circular, în culorile roșu, alb și albastru, a devenit un simbol recunoscut la nivel internațional. Rețeaua reprezintă totodată un reper în istoria arhitecturii și a designului transportului public.

Metroul din Beijing a fost inaugurat în 1971 și s-a extins într-un ritm accelerat, pe măsură ce capitala Chinei s-a dezvoltat. În prezent, sistemul cuprinde 27 de linii, inclusiv una care utilizează tehnologia Maglev, și se întinde pe aproximativ 908 kilometri.

Cele 490 de stații deservesc atât orașul, cât și districtele învecinate. Rețeaua înregistrează aproape 10 milioane de călătorii zilnic, iar în 2025 a ajuns la un total de 3,6 miliarde de călătorii.

Un element distinctiv îl reprezintă automatizarea. Șase linii funcționează fără mecanic, iar autoritățile continuă să extindă infrastructura pentru a răspunde cererii tot mai mari, inclusiv în zonele suburbane.

Tarifele accesibile contribuie la popularitatea sistemului. O călătorie pe o distanță de până la aproximativ 6,4 kilometri pornește de la 0,40 dolari. Copiii cu o înălțime de până la aproximativ 1,30 metri, persoanele de peste 65 de ani, veteranii poliției și armatei, personalul militar și cetățenii cu dizabilități beneficiază de gratuitate.

Metroul din Copenhaga se remarcă prin trenurile automatizate, stațiile moderne și frecvența ridicată a curselor. Sistemul a fost inaugurat în 2002, iar de atunci a transportat peste un miliard de pasageri.

Cele patru linii conectează 39 de stații, iar trenurile circulă permanent, 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână. În cea mai mare parte a zilei, intervalul dintre garnituri este de aproximativ două minute.

Peste 370.000 de persoane folosesc zilnic rețeaua, integrată cu autobuzele, trenurile de suprafață și infrastructura destinată bicicliștilor.

Designul stațiilor reflectă principiile arhitecturii scandinave, bazate pe simplitate și funcționalitate. În plus, lipsa mecanicului le oferă pasagerilor aflați în primele locuri posibilitatea de a urmări traseul din perspectiva obișnuită a celui care conduce trenul.

Deschis în 1900, metroul din Paris a devenit o componentă importantă a identității capitalei franceze. Rețeaua are 16 linii și 308 stații, majoritatea amplasate în interiorul orașului.

Unele trasee oferă priveliști asupra unor obiective cunoscute, precum Turnul Eiffel și Sena. Liniile 1, 2, 5 și 6 includ porțiuni supraterane, unde trenurile circulă pe poduri și structuri metalice construite la începutul secolului XX.

Arhitectura reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție. Intrările în stil Art Nouveau, proiectate de Hector Guimard, sunt recunoscute în întreaga lume, iar anumite stații au amenajări care se îndepărtează de aspectul tradițional al tunelurilor placate cu faianță albă.

Stația Arts-et-Métiers, de pe linia 11, se remarcă prin designul inspirat de universul retrofuturist al lui Jules Verne. Stația Cité, de pe linia 4, și amenajările cu elemente brutaliste de la Gare de Lyon, pe linia 14, oferă alte exemple de diversitate arhitecturală.

Parisul continuă să investească în extinderea rețelei și modernizarea liniilor existente, inclusiv prin introducerea trenurilor automatizate. În paralel, pe unele trasee mai circulă garnituri vechi, prevăzute cu uși acționate manual.

Transportul feroviar urban din Tokyo deservește una dintre cele mai mari aglomerări urbane ale lumii, cu aproximativ 37 de milioane de locuitori în zona metropolitană. Rețeaua se distinge prin densitate, punctualitate și numărul mare de trasee.

În capitala Japoniei funcționează două sisteme distincte de metrou: Tokyo Metro și Toei Subway. Împreună, acestea au 13 linii și 286 de stații, care asigură legături între numeroase cartiere importante.

Întreaga rețea feroviară urbană este mult mai extinsă și cuprinde aproximativ 100 de linii. Trenurile circulă cu o frecvență ridicată, însă cererea depășește capacitatea proiectată a unor stații, mai ales la orele de vârf.

Tokyo este cunoscut și pentru personalul care îi ajută pe pasageri să intre în garniturile aglomerate. Acești angajați, numiți Oshiya, sunt asociați cu imaginea metroului japonez și poartă adesea mănuși albe.

Pentru a facilita orientarea turiștilor, stațiile folosesc indicatoare în mai multe limbi, coduri de culori și sisteme de numerotare. În plus, melodiile distinctive difuzate în unele stații îi ajută pe călătorii obișnuiți să identifice locul în care se află.

Metroul din Seul este recunoscut pentru tehnologia avansată și serviciile puse la dispoziția pasagerilor. De la inaugurarea primei linii, în 1974, sistemul a evoluat într-o rețea extinsă, care deservește capitala Coreei de Sud și zonele învecinate.

Pasagerii beneficiază de conexiune la internet și semnal pentru convorbiri telefonice chiar și în subteran. În trenuri există ecrane pe care pot fi urmărite programe de televiziune, iar sistemele de climatizare și scaunele încălzite contribuie la confortul călătorilor în diferite anotimpuri.

Cele nouă linii principale acoperă aproximativ 327 de kilometri, în timp ce rețeaua extinsă, operată de mai multe companii, ajunge la aproximativ 1.302 kilometri.

Aproape șapte milioane de pasageri folosesc zilnic sistemul, apreciat pentru curățenie, siguranță, accesibilitate și acoperirea extinsă a orașului. Metroul din Seul a devenit astfel un exemplu de integrare a tehnologiei în transportul public urban.

New York City Subway este una dintre cele mai cunoscute rețele de metrou din lume și are un rol esențial în viața economică și socială a metropolei americane.

Inaugurat în 1904, sistemul funcționează 24 de ore din 24, pe tot parcursul anului. Rețeaua are aproximativ 1.070 de kilometri de trasee, 25 de servicii de tren și 472 de stații, fiind cea mai extinsă și una dintre cele mai aglomerate din America de Nord.

Aproximativ patru milioane de pasageri folosesc zilnic metroul. O particularitate importantă este diferența dintre trenurile „local”, care opresc în toate stațiile, și cele „express”, care opresc doar în anumite puncte.

Sistemul deservește cartierele administrative Manhattan, Bronx, Queens și Brooklyn. Staten Island dispune de o linie feroviară separată.

Deși poartă numele de metrou, o parte dintre trasee se află la suprafață, pe viaducte metalice care au devenit elemente recognoscibile ale peisajului urban. Aceste structuri apar și în numeroase filme, printre care „The French Connection” și „Saturday Night Fever”.

Pasionații de cinematografie pot descoperi și producția „The Taking of Pelham One Two Three”, lansată în 1974, cu Walter Matthau în distribuție, care prezintă povestea fictivă a deturnării unui tren de metrou.

La inaugurare, în 1904, un bilet costa cinci cenți. Tariful a ajuns între timp la trei dolari, însă metroul continuă să fie una dintre principalele modalități de deplasare prin New York.

Inaugurat în 1969, STC Metro din Ciudad de México este al doilea cel mai mare sistem de metrou din America de Nord, după cel din New York.

Rețeaua are 12 linii, 195 de stații, dintre care 115 subterane, și peste 225 de kilometri de cale ferată. Sistemul reprezintă o alternativă importantă la traficul rutier intens din capitala mexicană.

Una dintre particularitățile sale tehnice este folosirea pneurilor din cauciuc, în locul roților metalice convenționale pe șine din oțel. Soluția permite o deplasare mai lină și mai silențioasă și este potrivită pentru condițiile geologice ale orașului, expus riscului seismic.

Infrastructura a trecut printr-un test major în timpul cutremurului din 1985, când rețeaua a rezistat fără avarii majore ale infrastructurii, potrivit informațiilor prezentate în material.

Metroul este folosit de persoane din toate categoriile sociale, iar tariful unic de cinci pesos, echivalentul a aproximativ 0,27 dolari, îl transformă într-unul dintre cele mai accesibile sisteme de transport urban.

Mass Rapid Transit (MRT) din Singapore a fost inaugurat în 1987 și este cea mai veche rețea de metrou din Asia de Sud-Est. Sistemul s-a dezvoltat odată cu orașul-stat, devenind una dintre principalele componente ale transportului public.

Rețeaua se întinde pe aproximativ 246 de kilometri și include șase linii complet automatizate, precum și numeroase segmente supraterane. Unele dintre stațiile subterane mai noi au fost proiectate pentru a putea funcționa și ca adăposturi publice în cazul unor atacuri aeriene.

Construirea infrastructurii a presupus investiții considerabile, influențate și de valoarea ridicată a terenurilor din Singapore. Până în 2021, cheltuielile de construcție ajunseseră la 111,5 miliarde de dolari.

Metroul este cunoscut pentru curățenie, organizare și eficiență. Pentru menținerea acestor standarde, fumatul, mâncatul și consumul de băuturi sunt interzise în stații și în trenuri.

Regulile se aplică și fructului durian, apreciat de numeroși localnici, dar cunoscut pentru mirosul său foarte puternic.

Metroul din Berlin, cunoscut sub numele de U-Bahn, a fost inaugurat în 1902 și a traversat unele dintre cele mai dificile perioade din istoria Germaniei, de la cel de-Al Doilea Război Mondial până la Războiul Rece.

În prezent, rețeaua are nouă linii și 175 de stații, dintre care aproximativ 90% sunt subterane. Peste 1,5 milioane de pasageri folosesc zilnic acest sistem, ale cărui trenuri galbene au devenit un simbol al capitalei germane.

Unele trasee trec pe viaducte metalice deasupra străzilor, înainte de a coborî în tunelurile din centrul orașului. O porțiune cunoscută este cea de pe linia U1, care traversează podul Oberbaum, oferind călătorilor o perspectivă distinctă asupra Berlinului.

Rețeaua U-Bahn este completată de S-Bahn, sistemul feroviar urban care permite deplasări rapide pe distanțe mai mari. Cele 16 linii S-Bahn conectează principalele zone ale orașului cu regiunea metropolitană.

Una dintre cele mai cunoscute rute este Stadtbahn, o linie supraterană care traversează centrul Berlinului. Traseul pornește din zona Zoologischer Garten, trece prin apropierea parcului Tiergarten și a gării centrale Berlin Hauptbahnhof, apoi ajunge la Alexanderplatz, unde se află celebrul Turn al Televiziunii, construit în perioada comunistă.