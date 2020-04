Amintim că Rifai a fost înlocuită la Realitatea Plus de Mădălina Dobrovolschi, fosta purtătoare de cuvânt a preşedintelui Klaus Iohannis.

În acest context, ultimul mesaj postat de Denise Rifai pe Facebook capătă o denotaţie importantă.

Comentariul frumoasei brunete din media are în prim-plan anunţul de marţi, 21 aprilie, al președintelui Iohannis, care a criticat planul la care a lucrat și directorul Institutului Matei Balș, Adrian Streinu-Cercel: izolarea persoanelor cu vârste de peste 65 de ani în actualul context al pandemiei de coronavirus.

„Noutatile Zilei. Iohannis poate sa fie si Om. Iar Streinu Cercel Ramane. Iar daca se doresc Demisii, apoi SA PLECE TOTI! N am apucat azi deloc, insa nu vreau sa treaca ziua, fara sa apuc sa salut schimbarea de atitudine a presedintelui Iohannis!

Pentru ca Azi, In cele din Urma, Doamne ajuta!!!!!, am vazut ca presedintele Iohannis poate sa fie si el Om!!!!! Om implicat si afectat de situatia asta prin care trece omenirea intreaga! Om! Om, ca noi toti!

Om, asa cum ar trebui sa fie in toate secundele din mandatul pe care l are in fata, de Acum Incolo! Pur si simplu a stat la masa, a Gesticulat si ne a Vorbit !

Bravo, domnule Presedinte! Cine v a invatat, sa va Invete in continuare, ca in sfarsit Faceti ce trebuie. Acum, N as vrea sa l deochem, insa totusi, e un maaare pas, cel pe care Iohannis l a facut azi!

In tot cazul, oricare ar fi subteranele, in aceste zile Atat de Complicate politic, presedintele ar trebui sa stie Foarte Clar, ca El este cel pe care l au votat romanii, pentru un al doilea mandat, cu milioanele! Deci, Iohannis este Cel Votat si Mandatat!

Restul, absolut tot „restul” demnitarilor in statul roman care sunt acum in functii de conducere, momentan au ajuns acolo numiti, dintr un concurs de imprejurari!

O sa explic, cu o alta ocazie, ce sugerez mai sus!

Am auzit insa, ca acum ar fi o problema si cu Streinu-Cercel si ca se incearca demiterea sa. Pentru ce oare? Pentru ca s au scurs in presa niste variante la care stim clar ca s a lucrat????!

„S a lucrat” – adica n a lucrat doar Streinu singur.

E oare Momentul acum sa auzim de asa demisii???! Ce e drept, in Romania, chiar ne „lafaim” in medici specialisti si avem si multi ministrii atat de buni manageri, incat chiar ne permitem sa „jucam” demisii asa la misto, pt alte polite, in fapt. Nu vreau sa se inteleaga ca i iau apararea lui Streinu, dar daca se pune problema demiterii lui, pai sa plece toti atunci, ca nu stiu Cata diferenta e intre ei, toti! Desigur, pe planuri separate.

Poate ne revenim totusi, zic, si stam uniti, ca Avem totusi de trecut, In continuare, prin aceasta pandemie atat de periculoasa!”, a scris Rifai.