International Unde puteți merge în Grecia în octombrie. Ce locuri au vreme bună pentru plajă







Vremea din Grecia nu e bună de plajă exclusiv vara, ci și toamna. Cei care nu au apucat să meargă în concediu în lunile de vară, mai au o șansă și în octombrie. Câteva locații din Grecia au încă vreme bună, potrivit turiștilor care au încercat deja această variantă.

Și în octombrie puteți avea vacanță la plajă

Turiștii care au preferat Grecia în octombrie, spun că se mai poate sta la plajă, chiar și în a doua luna de toamnă. ”Noi am fost acum doi ai în ultima săptămână din octombrie în Kavala. Au fost în medie 25 grade pe timpul zilei și 15 pe timpul nopții. Pe lângă Kavala unde sunt o mulțime de locuri de vizitat și mâncare super bună, unde am avut si cazarea. Am vizitat orașul antic Philippi (Filipi), peștera Alistrati și canionul alăturat, localitatea Drama (zona istorica și viticolă).

Apa era rece pentru baie, dar nu i-am dus lipsa, pentru că am vizitat atâtea locuri frumoase, încât nu ne-a mai trebuit plajă”, a scris o turistă pe un forum de călătorii. ”Creta pentru că este la sud și e vremea bună de mare până în noiembrie. Însă clar cu avionul... Aveți multe de vizitat în Creta, este cea mai mare insulă, plină de multe obiective”, a opinat altcineva. De altfel, recomandările ajung chiar și spre Atena.

Obiective turistice care să vă țină ocupați

”V-aș recomanda insula Evia pentru peisaje minunate și prețuri de bun-simț. Sau Peloponezul. Ambele sunt mult mai ieftine la cazări/taverne decât partea de nord a Greciei. Da, aveți niște costuri până ajungeți acolo, dar per total veți ieși mai ieftin”, a mai scris altcineva. ”Cu puțin noroc puteți prinde vreme caldă, mai ales la amiaza sper după-masa.

Mai sunt și ploi in octombrie. Daca mergeți în peninsula să rămâneți cât mai mult pe continent. Pe brațele Sithonia sau Kassandra este mai răcoare. Puteți merge să vizitați Meteora sau Metsovo, sau muntele Olimp... Mai ales dacă nu este vreme de plajă”, a mai scris altcineva.