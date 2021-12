Una dintre cele mai îndrăgite vedete s-a îmbolnăvit grav! „Simțeam de parcă aveam în gură sânge”

Ruxi de la „Bravo ai stil! Celebrities” a povestit că a avut de suferit după ce s-a infectat cu COVID-19. Lucrurile nu au stat foarte bine pentru vedetă, iar aceasta resimte daunele pe care virusul le-a făcut.

Influencerița a mărturisit că nu a avut o formă gravă, dar nu au lipsit durerile mari de cap, nasul înfundat și o salivă sărată. Aceasta s-a speriat când a simțit gust de sânge în gură.

Bruneta din mediul online, probleme grave de sănătate

„Am trecut printr-o experiență, pe care nu am împărtășit-o cu nimeni, în afară de câțiva oameni din jurul meu… Am avut corona! La patru zile la contactul cu ea, mi s-a înfundat foarte tare nasul, dar grav… Tot așa seara, m-a luat o durere de cap foarte mare…

Mă durea foarte tare, venea din creștet, până în frunte și simțeam că vreau să dorm, pentru că mă durea capul… Nu mi-am pierdut gustul și mirosul, am avut saliva foarte sărată. Simțeam așa… de parcă aveam în gură sânge… M-am dus să îmi fac testul și a ieșit pozitiv.

90% poate am fost asimptomatică, pentru că febră nu am avut, nu am tușit, nu am avut frisoane, nu am avut stări de oboseală… Am mai avut ceva ciudat, îmi era frig… Stăteam în casă cu un hanorac, cu încă un hanorac cu fermoar peste și pantolni lungi și șosete și tot simțeam așa că sunt rece…

În unele nopți în care mă culcam, nasul se înfunda foarte tare, atunci mă speriam ușor, pentru că mă gândeam că dacă mi se înfundă, trebuie să chem salvarea”, a declarat Ruxi.

Traumele concurentei de la „Bravo ai stil! Celebrities”

”Abia la 34 de ani am realizat că eu trăiam ghidată de traumele mele și căutam să hrănesc aceste traume, nu iubirea sănătoasă. Relație toxică înseamnă să trăim cu un om de care sunt „îndrăgostite traumele noastre. Nu este nimic sănătos în asta, nu e dragoste. Iubirea nu e un bărbat care te chinuie fizic și/sau psihic, dar multe dintre noi o percepem astfel din cauza modului în care am fost crescute, educate, în care am primit sau nu afecțiunea de care aveam nevoie.

O perioadă m-au afectat mult la nivel psihic, pentru că îmi doream ca bărbații să mă iubească. Este crunt să trăiești așa. Repercusiunea cea mai mare a fost că am REALIZAT asta într-un final și am înțeles de ce urmăm același tipar și la ce trebuie să lucrez pentru a avea relații sănătoase”, a spus vedeta, potrivit RomaniaTV.