Bianca Drăguşanu şi Alex Bodi au semnat actele de divorţ, marti, la notar, dar bineînțeles că evenimentul nu a fost lipsit de mici incidente.

La ieșirea din cabinetul notarului, Bianca precizat că Bodi i-a spart telefonul mobil, dar nici ea nu s-s-a lăsat mai prejos și a aruncat, la rândul ei, telefonul fostului soț pe geam.

Întrebată dacă s-a grăbit cu această căsnicie, vedeta a spus: „Da, m-am grăbit”.

Alex Bodi i-a trimis Biancăi Drăgușanu, printr-un executor judecătoresc, o înștiințare potrivit căreia trebuie să se prezinte pe 10 martie la notar, acolo unde ar urma să divorțeze. Se pare că de data aceasta omul de afaceri a fost cel care a înaintat actele de divorț, scrie Spy News.

Zilele trecute, Bianca Drăguşanu a izbucnit în lacrimi la televizor, după o ceartă cu Bodi.

„Eu tot încerc de un an jumătate să fiu cea mai bună variantă a mea şi să fiu o femeie cu care consideră că orice bărbat are motive să se mândrească. Ideea este că eu sunt un om foarte mândru de mine şi de realizările mele, nu ma ce să-mi reproşez din niciun punct de vedere. Mai ales în relaţia pe care o am cu actualul meu soţ. Consider că merit să fiu iubită şi să primesc ceea ce dau. Am aşteptări prea mari!”.

Te-ar putea interesa și: