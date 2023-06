Un weekend plin cu evenimente, concerte și festivaluri. Unde se pot distra românii zilele următoare

Expoziţia „Miracolul iubirii” va fi deschisă pentru vizitare de către public în foaierul Bibliotecii Judeţene ASTRA din Sibiu, pe durata FITS, în perioada 23 iunie – 2 iulie. La ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu vor putea fi văzute 17 expoziţii de pictură, fotografie, desen, gravură, grafică, artă decorativă, sculptură, cămăşi şi costume tradiţionale. Expoziţia „În Memoriam George Banu” va fi deschisă de pe 24 iunie, la Palatul Brukenthal din Sibiu, invitată fiind artista Oana Maria Cajal.

Evenimentul AlbaFest

Românii pot merge și la evenimentul AlbaFest, care va începe vineri, 23 iunie 2023, în Piaţa Cetăţii din Alba Iulia. ‘„Mai bine de o jumătate de milion de oameni au participat, de la prima ediţie şi până în 2022, la AlbaFest – cel mai important eveniment muzical din Cetatea Alba Carolina. Municipalitatea din Alba Iulia şi-a propus să completeze aceste cifre impresionante cu cel puţin alţi 40.000 – 50.000 de participanţi, albaiulieni şi turişti, la ediţia de anul acesta”, a informat un comunicat al Primăriei din Alba Iulia.

La acest eveniment vor cânta Alina Eremia, Andia, Cabron, Carla’s Dreams, Gaşca Zurli, Holy Molly, Iris – Cristi Minculescu, Valter & Boro, Mario Fresh, Smiley, The Motans, Viţa de Vie.

Festivalul SAGA

Cel mai așteptat festival din acest weekend este SAGA, care va începe pe 23 iunie, la Romaero şi va dura până în 25 iunie. În cele trei zile de festival, pe scenele Source, Heat, Spark, Switch şi Drift vor urca numeroşi artişti. În prima zi – 23 iunie – vor urca pe scenă Lil Nas X, Skrillex, Adriatique, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Melanie C, Delia, Franky Wah, 999999999, Gordo, Hector Oaks, Hitty, Paula Temple. Sâmbătă, 24 iunie, vor evolua Elley Duhe, Fisher, Robin Schulz, Gabry Ponte, Hot Since 82, Ida Engberg, Joel Corry, Justus, Paco Osuna, Subcarpaţi. Duminică, 25 iunie, pe scenă vor urca Wiz Khalifa, Alan Walker, Tale of Us, Adam Beyer, B.U.G. Mafia, I Hate Models, Kevin De Vries, Mochakk, Sickick, Spike, Vintage Culture.

Festivalul Jazz Samfest

O nouă ediţie a festivalului de jazz Samfest are loc în perioada 23-25 iunie, în municipiul Satu Mare, pe lângă concerte având loc şi degustări de vinuri şi un târg de viniluri. Evenimentul intitulat „Samfest Jazz&Wine” este organizat de Primăria Municipiului Satu Mare şi Centrul Cultural „G.M.Zamfirescu” şi se desfăşoară în parcul Dr. Fatyol Rudolf, situat la Turnul Pompierilor.

Vineri, 23 iunie, vor concerta 7th Sense (RO), Luiza Zan Quintet (RO), Hanging Around vinyl session, Mihu & Dudewithvinyl. Sâmbătă, 24 iunie, vor urca pe scenă Acoustic Station (RO), Djabe (HU) şi B.A.U. – Brigada Artistic Urbană (RO) iar duminică, 25 iunie – Jazzbois (HU), Nat Osborn Band (USA/NY), potrivit Agerpress.

Târgul de Sânziene

Târgul de Sânziene, organizat de Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, are loc sâmbătă, 24 iunie. Vizitatorii sunt aşteptaţi la sediul din şos. Kiseleff nr. 28-30, pentru a lua parte la spectacole şi ateliere de împletit coroniţe sau de fabricat săpun. Românii vor avea ocazia să vadă Ansamblul Vatra Hărmanului.

Şi Muzeul Naţional al Ţăranului Român îşi aşteaptă vizitatorii la un „Târg de Sânziene”, care durează până în 25 iunie. Mai multe INFO sunt aici.