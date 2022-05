Un ucrainean a supraviețuit torturii soldaților ruși făcând pe mortul

Mikola Kulichenko, 33 de ani, a declarat că a fost îngropat viu, dar a reușit să scape dintr-un mormânt săpat de soldații ruși, doar că frații săi au murit în acest atac. Povestea a fost raportată de publicația ucraineană Suspilne.

Kulichenko a spus că soldații ruși au ajuns la casa lor pe 18 martie. În această perioadă, Cernihiv era sub un bombardament constant în timp ce trupele ruse înaintau spre Kiev, capitala Ucrainei. Cincizeci și trei de civili au fost uciși în oraș cu o zi înainte, a informat Reuters. Rusia neagă că a vizat civili.

Salvat din fața morții

Kulichenko a declarat că soldații căutau răzbunare pentru bombardarea ucraineană asupra unei coloane de tancuri rusești. Percheziționând casa, pe care frații o împărțeau cu sora lor Irina, soldații au găsit uniforma armatei lui Yevhen, unul dintre frații care anterior fusese parașutist, și medaliile de război ale bunicului lor, a declarat Kulichenko pentru presa. Irina nu era acasă când au sosit soldații, așa că a supraviețuit.

Convinși că au făcut o legătură, soldații i-au dus pe Kulichenko, Yevhen și pe cel de-al treilea frate Dmitro într-un subsol pentru un interogatoriu de trei zile, a spus Kulichenko. Locația de la subsol a fost confirmată ulterior ca făcând parte dintr-o fabrică de cherestea din Vîșneve, un oraș la 35 km nord de centrul orașului Cernihiv, care era folosit pentru a interoga ucrainenii.

Kulichenko a spus că a leșinat după ce a fost torturat și bătut. Când s-a trezit, cinci soldați i-au condus pe cei trei frați – legați la ochi cu bandă adezivă – pe un teren. Au fost făcuți să îngenuncheze lângă o groapă proaspăt săpată. Acesta a spus că a auzit soldații împușcându-i pe Dmitro și Yevhen. Dar când i-a venit rândul, glonțul i-a trecut prin obraz și i-a zdrobit urechea, iar el a decis că trebuie să facă pe mortul.

Procese împotriva soldaților ruși

Kulichenko a spus că soldații i-au băgat cu piciorul pe toți trei în groapă și i-au acoperit cu pământ, unde s-a întins sub trupul lui Dmitro. „Mi-a fost greu să respir, deoarece Dmitro stătea întins deasupra mea, dar folosindu-mi brațele și genunchii, am putut să-mi împing fratele mai mare pe marginea gropii și apoi am coborât afară.”

De acolo, a reușit să ajungă la o casă din apropiere, unde o femeie i-a îngrijit rănile, a spus el. Insider nu a putut verifica povestea lui Kulichenko, care este una dintre miile de afirmații privind atacurile civile ale soldaților invadatori ai Rusiei. Ținta civililor în timpul războiului este o crimă de război.

Procurorul public din Cernihiv, Serhi Khamaiko, a vizitat ulterior locul gropii și a confirmat că frații au fost împușcați în cap și au fost legați. De asemenea, Kulichenko are încă o cicatrice vizibilă în obraz. Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a declarat că biroul său investighează 10.700 de presupuse cazuri de atacuri asupra civililor. Primul dintre aceștia a ajuns vineri în instanță, cu procesul pentru omor a lui Vadim Shisimarin, un soldat rus acuzat că a împușcat un civil neînarmat, potrivit Business Insider.