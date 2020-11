Acum trei săptămâni, Micu a fost numit director al Spitalului Județean Iași deși nu a condus o asemenea instituție în viața lui. A fost numit politic, în data de 28 octombrie 2020, prin ordin direct, semnat de Ionel Arsene, la scurt timp după ce baronul de Neamț a câștigat un alt mandat de președinte al Consiliului Neamț.

Când a preluat mandatul de director al Spitalului Județean Neamț, Micu a scris pe facebook că nu a fost niciodată un om politic, ci doar un bun administrator al domeniului public. Asta ca să dea bine la prostime. „De astăzi, am preluat funcția de manager la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț. Știu să fac administrație, în sensul că pot să le confer celor din jurul meu condițiile optime pentru a avea siguranța că își pot face treaba cum pot ei mai bine. Acesta este primordialul meu scop. Iar acestui scop i se alătură cel care îmi aduce o provocare în plus – construirea unui nou spital – cel de la Gârcina, din fonduri europene, direct de la Bruxelles. Am atras fonduri europene când eram primar și am trecut prin mai multe guvernări, dar cu un proiect fezabil pentru județul Neamț și fără coloratură politică sunt sigur că pot face din această dorință o realizare extrem de necesară pentru toți nemțenii și nu numai”, a scris Micu, pe facebook.

Ales consilier, numit primar de două ori

în 2016, Micu a candidat consilier local din partea PNL. La scurt timp după ce a intrat în Consiliul Local Roman, primarul ales a demisionat iar Micu a ajuns primar interimar. Mai apoi, în 11 iunie 2017, Lucian Micu a candidat tot din partea PNL la Primăria Roman, și a câștigat mandatul cu 10.662 de voturi, cu 40 la sută mai mult decât candidatul PSD, Marius Neculai.

Din 2017 și până în 2020, Agenția Națională de Integritate a derulat o anchetă împotriva lui Micu, deoarece a ocupat funcția de viceprimar al orașului Roman dar și de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Roman. Verdictul ANI a fost că Micu este incompatibil, acesta fiind confirmat și de instanțele de judecată.

Ulterior, în 2020, Micu a vrut să candideze tot ca primar la Roman, dar de data asta din partea PSD. Pentru că Autoritatea Electorală Permanentă nu l-a lăsat să candideze, Micu a fost tras pe linie moartă și a fost numit director interimar la Spitalul Județean Piatra Neamț, cu mandat pe trei luni.

La începutul campaniei electorale pentru alegerile locale, baronul de Neamț, Ionel Arsene avea doar cuvinte de laudă pentru Micu. ”Coleg începând de azi, primarul romașcanilor, Lucian Micu. Sunt onorat și bucuros în același timp să vă prezint actualul și viitorul primar al municipiului Roman, și acesta se numește Lucian Micu. Domnul primar vreau sa vă spun că noi cei din PSD suntem bucuroși că dvs sunteți produsul politic al PSD, și azi vă întoarceți acasă, în organizația unde v-ați format ca om politic. Eu personal sunt extrem de bucuros pentru că așa cum știe toată presă, pentru relația dintre președintele CJ Neamț, Ionel Arsene și Lucian Micu este o relație extrem de bună”, a spus Arsene la o conferință de presă comună.