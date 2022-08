Un tiktoker visează să locuiască într-o mașină Tesla. „Nu am bani suficienți pentru chirie”

Billie Webb este un TikToker și un creator de conținut care călătorește și locuiește în mașină de un an. Ea trăiește această experiență printr-o combinație între duba ei Chevy G20 din 1990 și mașina ei Mazda din 2015. Webb a început să vândă bilete pentru a plimba oamenii cu rulota sa.

Un bilet costă șase dolari și a strâns aproape 2.900 de dolari, înainte de a se muta în Mazda ei din cauza prețurilor ridicate ale carburanților. În același timp, planul ei principal este de a locui în propria Tesla, iar visul tinerei continuă să prindă contur.

Tiktokerul locuiește într-o camionetă

Webb obișnuia să locuiască într-o camionetă Chevy 20 din 1990, dar costul ridicat al benzinei a făcut ca drumeția să fie prea scumpă. Tânără s-a mutat în duba ei pe măsură ce restricțiile s-au atenuat anul trecut, invocând costuri mari de închiriere și salarii mici în diferitele slujbe pe care le-a avut. „Chiar aș refuza să ies cu prietenii la prânz pentru că eram foarte îngrijorată că nu am bani suficienți pentru chirie. Dar apoi am început să mă întâlnesc cu alte persoane care trăiesc în furgonetă și care erau creatori de conținut și să văd cât de mult călătoreau și am vrut să mă alătur lor”.

Viața în dubă a devenit mai populară în urma pandemiei și a creșterii chiriilor și a prețurilor la proprietăți. Dar pentru unii s-a produs efectul invers. Un nomad a explicat că a rămas fără adăpost după ce a încercat să locuiască în dubă. Webb a părăsit camioneta pe măsură ce prețurile la benzină au crescut, Chevy-ul a costat-o ​​mai mult de 100 de dolari pentru umplere. „Nu știu dacă este o mișcare foarte inteligentă ca cineva să locuiască într-o dubă chiar acum, mai ales dacă călătorești”.

Ce mașină are acum Billie Web

Webb trăiește acum într-o Mazda din 2015, unde a locuit și înainte de a cumpăra duba. Așadar, să trăiești într-o mașină este surprinzător, având în vedere spațiul mic, lipsa facilităților și presiunea similară din partea prețurilor la benzină. „Acum m-am obișnuit destul de mult. Așa că să trăiesc în Mazda, nu este groaznic pentru mine. Singurul lucru pe care mi-l doresc să fie mai ușor de suportat a fost temperatura”, a spus Webb. Cu un abonament Planet Fitness de 20 dolari pe lună, Webb poate face duș în mod regulat. Abonamentul la sală de sport este un must-have pentru oricine se alătură vieții cu van sau mașină, a explicat ea.

TikTokerul a reușit să scape de mașina ei, de cardul de credit și de datoria de împrumut pentru studenți, în valoare de aproximativ 10.000 de dolari. Ea a reușit acest lucru deoarece a evitat să plătească chiria unei locuințe și a construit un cont de TikTok de 700.000 de persoane, care i-a permis să obțină oferte de a face publicitate.

Webb câștigă aproximativ 1.500 dolari din fiecare afacere pe care o semnează pentru canalul ei TikTok. De obicei, face două sau trei pe lună, concentrându-se pe accesoriile auto. Din cea mai mare afacere a ei a câștigat recent 5.000 de dolari pentru un parteneriat.

Camping într-un Tesla

Nu a fost ușor să treacă înapoi la mașină. În ciuda temperaturilor mai calde cu care a trebuit să se confrunte Webb, ea a explicat că nu are nevoie de un pat foarte mare și nici de un dulap imens. Webb plănuiește să locuiască într-un Tesla Model 3 de la sfârșitul acestui an. De asemenea, Webb speră că dificultățile ei vor trece când va sosi Tesla Model 3 în septembrie.

Modul de tabără al lui Tesla permite mașinii să își regleze temperatura și fluxul de aer peste noapte, făcând un hotel mai natural decât Mazda ei și să facă călătoriile mult mai ieftine. „Evident că factura la gaz va fi mult mai mică sau inexistentă, factura la energie electrică va fi mai mică decât factura la gaz, iar problemele de temperatură se vor rezolva. Va fi foarte tare – sunt foarte încântat de asta.”, informează Insider.