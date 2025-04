International Tânăr ținut captiv 20 de ani de mama vitregă. Mărturii șocante







Un tânăr, care a fost ținut captiv timp de 20 de ani într-o casă din SUA de către tatăl său și mama sa vitregă, și-a împărtășit povestea. În februarie, el a incendiat locuința pentru a scăpa de suferințele îndurate.

Un tânăr pe nume „S” a povestit ce i s-a întâmplat

Un tânăr în vârstă de 32 de ani, care a provocat un incendiu într-o casă din Connecticut în februarie, cu scopul de a scăpa de abuzurile și foamea pe care le-a îndurat timp de peste 20 de ani din partea mamei sale vitrege, a fost salvat de pompieri la data de 17 februarie.

Poliția afirmă că tânărul a provocat incendiul într-o încercare disperată de a-și recăpăta libertatea. El a solicitat să fie identificat cu litera „S” pentru a-i fi protejată identitatea și a menționat că intenționează să își schimbe numele.

„Acesta nu este numele pe care mi l-au dat părinții mei când m-am născut. Îmi aleg un nou nume și voi folosi acest nume pe măsură ce îmi recâștig controlul asupra vieții și viitorului meu. Numele meu este alegerea mea și este prima dintre multele alegeri pe care le voi face pentru mine acum că sunt liber”, a spus acest tânăr pe nume „S”.

Ce i s-a întâmplat în „casa ororilor”

Tânărul a fost internat în spital și ulterior transferat la un centru de îngrijire, după ce a fost salvat dintr-o casă în care a declarat că a fost ținut închis într-o cameră mică și că nu a primit suficientă mâncare încă de la vârsta de 11 ani.

Când a ajuns la spital, cântărea doar aproximativ 31 de kilograme, iar medicii au constatat că era extrem de subnutrit și prezenta și alte probleme de sănătate și dezvoltare. De asemenea, bărbatul a declarat vrea să fi cunoscută povestea sa.

Mama vitregă a lui „S”, Kimberly Sullivan, în vârstă de 56 de ani, a pledat nevinovată în fața acuzațiilor, care includ răpire, agresiune, cruzime și reținere ilegală de persoane. Conform mandatului de arestare, ea este acuzată că și-a ținut fiul vitreg închis încă de când acesta avea aproximativ 11 ani.

Kimberly Sullivan a spus că fiul vitreg era liber să se miște prin casă

Sullivan, care își susține nevinovăția prin intermediul avocaților săi și afirmă că acuzațiile sunt nefondate, este în arest la domiciliu. Un judecător a dispus ca ea să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare GPS în perioada în care este eliberată pe cauțiune.

În primele sale declarații, publicate de organizația nonprofit Survivors Say, el a subliniat dorința de a identifica persoanele responsabile pentru tot ceea ce i s-a întâmplat.

Mai trebuie menționat faptul că Survivors Say oferă suport și resurse pentru supraviețuitori, victime și familiile acestora, în urma unor tragedii.

Un tânăr pe nume „S”: Nu este doar o poveste. E viaţa mea

Acest tânăr a declarat că se consideră un supraviețuitor ținând cont de tot ceea ce a îndurat timp de 20 de ani ăn acea casă.

„Sunt un supraviețuitor a peste 20 de ani de captivitate și abuz domestic. Am fost ținut prizonier în casa mea de când am fost retras de la școală, din clasa a patra, la 11 ani, și până acum două luni, la 31 de ani, când am pus intenționat focul care m-a ajutat să mă eliberez”, a declarat bărbatul.

„Vorbesc astăzi pentru a începe procesul de a-mi revendica viața și pentru a-mi spune povestea”, a mai spus tânărul. Victima a declarat anchetatorilor că a fost închis într-o cameră de depozitare, care avea mai multe încuietori adăugate de-a lungul timpului.

Aceasta a reușit să supraviețuiască cu două sandvișuri cu salată de ouă, ton sau unt de arahide și o cantitate mică de apă. Porțiile le primea zilnic.

În ianuarie 2024, tatăl bărbatului a murit, rămânând pe mâna mamei vitrege. Conform afirmațiilor bărbatului, controlul exercitat de Sullivan asupra lui a devenit și mai strict, scrie CNN.