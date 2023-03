Un tânăr artist uimește cu desenele sale. Își găsește inspirația în unicitatea chipurilor oamenilor

Dedică zeci de ore de muncă pe zi pentru a realiza un portret. A decis să-și expună desenele pe rețelele sociale, acolo unde a reușit să adune milioane de aprecieri și vizualizări.

Mădălin Crețu a început să deseneze încă de la 13 ani, atunci când creiona mai multe personaje din desene animate. „Evoluţia mea este una substanţială şi vine la pachet cu mii de ore de muncă, în decursul anilor. În prezent, desenez între şase şi 12 ore pe zi, în funcţie de puterea de concentrare şi de timpul disponibil. Până în prezent am mai multe lucrări, care au depăşit pragul de o sută de ore de muncă”, a mărturisit tânărul.

Își găsește inspirația în unicitatea chipurilor oamenilor

Mădălin a ales să muncească pentru visul lui, chiar dacă nu de puține ori a fost îndreptat către un alt drum de apropiați. Spune acum că muncește pentru ca oamenii să-l poată descoperi și să-i aprecieze munca la adevărata sa valoare. Artistul a vorbit şi despre felul în care reuşeşte să-şi găsească inspiraţia, cu ajutorul oamenilor.

,,Lucrarea de care sunt cel mai mândru şi are de altfel este şi cea mai apreciată de oameni este cea cu Iisus Hristos. Inspiraţia mi-o găsesc mereu în unicitatea chipurilor oamenilor pe care aleg să-i desenez, deoarece fiecare persoană îmi oferă oportunitatea de a evolua”, a mai spus tânărul artist.

Aprecierile din online îl fac să persevereze

Pentru că a evoluat considerabil, Mădălin a ajuns într-un final să și câștige bine din desenele sale, cu toate că la început nu i-a fost foarte ușor. Acum, mediul online îi dă energia de a continua ceea ce face.

„De ceva timp reuşesc să trăiesc din ceea ce creez pe hârtie. Plănuiesc să continui aşa şi pe viitor, pentru că urmăresc să evoluez cât mai mult. Aprecierile din online sunt o răsplată a muncii ele. Este o dovadă de apreciere a românilor pentru un astfel de conţinut şi este unul dintre cele mai satisfăcătoare aspecte.

Practic, sunt într-o continuă luptă împotriva conţinutului neadecvat şi dăunător care circulă în mediul online. Mereu urmăresc să ofer ceva inedit, frumos, de bun gust şi chiar inspiraţional. Încurajez pe oricine are ceva frumos de oferit să pună mâna pe telefon şi să se afişeze, astfel vom fi cu unul în plus în lupta contra celor care aduc conţinut negativ. În toţi aceşti ani am realizat că sunt oameni care ne apreciază, noi doar trebuie să ne facem văzuţi”, a mai mărturisit tânărul artist pentru Adevărul.