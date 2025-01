Un suveranist cumsecade: Pèter Magyar, adversarul lui Viktor Orban

Înainte de Crăciun, am scris un articol despre rolul lui Viktor Orban în ,,noua eră Trump’’ și raportul privilegiat dintre premierul maghiar și președintele ales. Aveam și am convingerea că datorită relației personale cu noul președinte al Statelor Unite, 2025 va fi ,,anul de vârf’’ al lui Orban la nivel european. Acum se vorbește și de Giorgia Meloni, premierul italian, ca ,,mesager’’ al lui The Donald pe vechiul continent.

S-ar putea spune că Meloni are chiar prima șansă dar, judecând prin prisma personalității lui Trump, ar fi loc pentru amândoi. Desigur, Ungaria nu este Italia, dar Trump nu ține cont de ierarhii, iar Viktor Orban este un ,,adevărat prieten’’. Se impune însă o lămurire: Meloni are o foarte bună relație cu Elon Musk - e și o chestiune de afaceri la mijloc - iar acest lucru contează. S-a văzut la recenta vizită a Giorgiei la Mar-a-Lago, devenit un adevărat loc de pelerinaj. Nu știu însă cât va rămâne Musk în grațiile lui Trump. Dacă ar fi să ne luăm după antecedentele președintelui în primul mandat, nu prea mult. Dar cei concediați atunci de către The Donald nu aveau nici forța ecomomică și nici impetuozitatea lui Musk, iar la bătrânețe, oamenii se mai schimbă…

Întorcându-ne la personajul nostru de la Budapesta, vă propun - la începutul ,,anului său de glorie’’ - o scurtă radiografie a situației sale interne, privită prin prisma creșterii în plan politic și electoral a adversarului său, Pèter Magyar.

Divorțul lui Peter Magyar, trambulină spre marea politică

La începutul lui 2024, pe o platformă online independentă, 444.hu, a apărut un comentariu care lovea direct în instituția prezidențială maghiară. Președintele, Katalin Novak - binecunoscută românilor de la fotografia cu borna kilometrică de la Piatra Secuiului vopsită în culorile drapelului maghiar - semnase un document cu bucluc.

Era vorba de un decret de grațiere în care erau incluse două nume cu probleme: Gyorgy Budahazy, un extremist cu vechi state de serviciu și Endre Konya, fost director adjunct la un orfelinat din Bicske. Acesta din urmă fusese condamnat pentru că ani la rând își acoperise subalternii care agresau minorii din instituție. Mai mult, chiar luase parte la unele agresiuni. Decretul fusese contrasemnat de ministrul justiției, Judith Varga. Doamna Varga - persoană cu ștate vechi în Fidesz, partidul lui Victor Orban - era proaspăt divorțată de un tip pe nume Pèter Magyar, și el membru marcant al acestui partid. Urmarea: doamnele Novak și Varga demisionează din funcțiile de stat și părăsesc zona vizibilă a eșichierului politic maghiar. Pèter Magyar intră în marea politică după ce avusese funcții de rang secund la ambasada Ungariei pe lângă UE și la cancelaria primului ministru.

O carieră rapidă

Primul pas: demisia din partid și din consiliile de administrație ale unor secietăți de stat. Nu se mulțumește cu atât. După câteva săptămâni, acordă un interviu uneia dintre puținele publicații independente, Partizàn, în care susține că ar avea dovezi clare privind corupția la nivel înalt, în guvern, numindu-l pe Orban ,,Al Capone din Carpați’’. Despre Al Capone știam câte ceva. Despre Carpații lui Orban, nimic. Nu scapă nici Antal Rogan, șeful propagandei, acuzat că ar fi subtilizat probe într-un faimos scandal de corupție în care erau amestecate persoane din ierarhia Fidesz. În concluzie, Pèter Magyar devine cunoscut la nivelul omului de rând.

Tisza domnului Magyar

Inițial susținea că nu ar avea ambiții politice, dar luat de val și în urma unor atacuri din partea presei guvernamentale, se răzgândește și face pasul fatidic către prima scenă politică a țării. Sloganul său este de fapt o parafrază a expresiei favorite a Papei Ioan Paul al II-lea: ,,Să nu vă fie frică!’’ Nu are timp și nici interes să formeze un partid propriu așa că alege unul gata înființat, care poartă numele Tisza, marele râu al Ungariei și motiv de inspirație pentru poezia cu același nume a lui Petòfi Sàndor.

În paranteză fie spus, la noi nu s-a gândit nimeni să înființeze un partid cu numele ,,Olt’’ (Organizația libertății (ne)trăite) - râul care taie Carpații pentru a-i uni pe români - după poemul lui Octavian Goga. A, uitasem, politic vorbind Goga era extremist și s-ar putea interpreta. De fapt, Tisza lui Magyar este expresia prescurtată a Partidului Respectului și Libertății (Tisztelet ès Szabadsàg Part). Simplu și concret. Fusese înființat în 2021 de doi dizidenți: unul din Fidesz, celălalt din Partidul Socialist Maghiar (MZSP). Deci, le are pe toate.

La alegerile europene din iunie 2024, Tisza obținea aproape 30% din voturi iar Fidesz, puțin peste 44%. Devine al doilea partid al țării și singura forță politică cu șanse reale să pună capăt hegemoniei grupării lui Orban.

Tisza, un Fidesz mai ... onest

Judecând evenimentele după fapte și declarații, observăm că Magyar nu s-a ridicat împotriva iliberalismului, naționalismului și suveranismului lui Orban ci împotriva ,,statului mafiot’’ - cum îl numește el - format și consolidat de acest lider în cei 15 ani de când are puterea. Inițial, ar fi vrut ca Tisza să fie ,,a treia forță politică’’ după modelul ,,Polska 2050’’ al lui Szymon Holownia din Polonia.

Rezultatul de la europene și creșterile ulterioare în sondaje îl acreditează pentru al doilea loc pe podium dacă nu chiar primul, mai ales că doctrina sa s-a îmbogățit cu elemente ideologice de conservatorism social și patriotism ,,liberal’’. Totul pe un fond limpede proeuropean, care face diferența față de componenta critică majoră a poziției pe care se situează constant Viktor Orban. Dacă ar fi să exprimăm în câteva cuvinte cadrul ideologic al partidului Tisza pornind de la afirmațiile și pozițiile lui Magyar - despre un program structurat și coerent încă nu poate fi vorba - ajungem la formulă: ,,un Fidesz onest și proeuropean’’. Adică, un Fidesz de la început de veac, dacă ar fi să ne întoarcem privirile înapoi.

Concluzii ... ucrainene

Europarlamentarii Tisza au fost primiți en fanfare în rândurile Partidului Popular European (PPE). Imediat, Victor Orban i-a atacat pe ,,cei doi nemți’’, Ursula von der Leyen și Manfred Weber care, după expulzarea Fidesz în 2021, au găsit de cuviință să-l înlocuiască cu partidul lui Magyar. După puțin timp, noua stea a politicii Ungariei și-a arătat adevărata față demonstrând că nu a plecat chiar de tot din Fidesz. Parlamentarii săi au votat împotriva trimiterii de arme în Ucraina. ,,În chestiunea ucraineană suntem de acord cu guvernul. Situația țării noastre este delicată’’, declara Magyar unor ziariști de la Politico. Totuși, ca orice politician imparțial, înaintea alegerilor pentru PE din iunie, a făcut o vizită la Kiev. De fapt, o provocare pentru Orban.

Poziția liderului Tisza față de conflictul din Ucraina nu evidențiază neapărat o continuare a ,,liniei Orban’’ pe care o susținea în trecutul apropiat. Mai degrabă este de factură politicianistă, fiind determinată de consensul electoratului maghiar pentru poziția executivului de la Budapesta. Sondajele din ultima vreme arată că diferența dintre Fidesz și Tisza nu depășește 6-7 procente, dar partidul de la guvern nu se mai apropie de 50%. Oricum, un calcul simplu arată că Tisza și Fidesz împreună ar obține peste 75% din voturi, la nivel național. Problema primului ministru vine direct din partea fostului său subordonat. Unele sondaje îl dau pe Magyar în fața lui Orban. Dar alegerile vor fi abia la mijlocul anului viitor. Viktor Orban mai are timp să remonteze. Relația cu Trump îl ajută. Deocamdată, teoretic.