Lewis Hamilton, campion în Formula 1, a anunțat, sâmbătă, pe contul de Twitter, că s-a autoizolat. El a participat la un eveniment la care s-au mai aflat, printre alții, actorul Idris Elba și Sophie Trudeau, soția premierului canadian Justin Trudeau. Ambii sunt bolnavi de coronavirus, așa că Hamilton s-a temut de o posibilă infectare.

„Vreau să vă anunţ că sunt bine. Au fost speculaţii despre sănătatea mea, după ce am fost la un eveniment unde au fost prezente două persoane care ulterior au fost testate pozitiv. Am zero simptome şi au trecut 17 zile de când m-am întâlnit cu Sophie şi cu Idris.

Am vorbit cu medicul meu şi l-am întrebat de două ori dacă trebuie să fac un test specific. Dar sincer vorbind, există un număr limitat de teste şi sunt persoane care chiar au nevoie de ele”, a anunțat Hamilton, de 6 ori campion mondial.

