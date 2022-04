Un sportiv legendar, făcut mare de Ion Țiriac, e la pământ. Îl paște pușcăria, iar mama sa se roagă de judecător să-l ierte

Mama legendarului jucător de tenis, Boris Becker, imploră un judecător să nu-l trimită la închisoare pe fiul ei, pentru că acesta a ascuns milioane de euro pentru a evita plata datoriilor de faliment.

Mama lui Boris Becker se roagă pentru libertatea fiului ei

Germanul, marcat de grave probleme financiare mulți ani, riscă până la șapte ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru patru acuzații în temeiul Legii insolvenței. Dar mama sa, Elvira, în vârstă de 86 de ani, a declarat: „Sper ca fiul meu să nu fie nevoit să meargă la închisoare. Este un băiat decent în general.”

Boris Becker, care locuiește la Londra, a fost declarat în 2017 în stare de faliment din cauza unei datorii neplătite de trei milioane de lire sterline (3,5 milioane de euro) pentru o proprietate din Mallorca.

Fostul campion, descoperit de Ion Țiriac, este acuzat că a ascuns bunuri în valoare estimată la milioane de lire sterline pentru a evita plata datoriilor. Acesta ar fi transferat sume importante de bani fostelor sale soții. De asemenea, Becker a ascuns existența unei vile de 1.8 milioane de lire sterline și acțiunile deținute în cadrul unei companii de IT, dar și un împrumut de 700.000 de lire sterline la o bancă din Liechtenstein, conform tabloidului britanic The Sun.

Becker, în vârstă de 54 de ani, câștigător de trei ori la Wimbledon, a continuat să cheltuiască foarte mulți bani la Harrods și pe haine de firmă, au declarat jurații. Germanul a fost acuzat că și-a folosit contul de afaceri ca pe o pușculiță personală, pentru a plăti cheltuieli, inclusiv taxele școlare pentru copiii săi.

A câștigat zeci de milioane de lire sterline și e falit de mulți ani

El a declarat la Southwark Crown Court că a câștigat peste 40 de milioane de lire sterline din premii și sponsorizări în cariera sa de jucător.

„Eu eram jucător de tenis și nu am studiat managementul afacerilor sau dreptul. De asta, după ce am terminat cu tenisul, am devenit dependent de anumiți sfătuitori și manageri, care evident că nu îmi dădeau mereu cele mai bune sfaturi.

Ce alternative aveam? Am făcut o grămadă de greșeli și încă trebuie să plătesc și astăzi”, spunea Becker pentru „Bild”.

De asemenea, germanul a spus că ar fi fost unul dintre cei mai avuți sportivi din lume dacă nu ar fi renunțat la Ion Țiriac.