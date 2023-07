Un spital din Timișoara susține că a eliminat infecțiile nosocomiale

Infecţia cu bacteria Clostridium Difficile este extrem de periculoasă, putând duce la decesul pacienţilor. Reprezentanţii Spitalului Clinic CF Timişoara transmit că în această unitate sanitară nu există infecţii cu această bacterie. Ultimul caz de infectare cu Clostridium Difficile, care a fost și singurul la acest spital, datează de anul trecut, potrivitstiripesurse.

Un singur caz de infecții nosocomiale la Spitalul Clinic CF Timişoara

”Infecţia cu Clostridium Difficile se numără printre cauzele majore asociate asistenţei medicale. Cu cât durata de internare este mai lungă într-o unitate sanitară, cu atât riscurile de contractare a microbului sunt mai mari. Un alt factor important, care poate contribui la dezvoltarea unei infecţii, îl reprezintă igiena din spital. Vârsta înaintată, dar şi mai multe boli cronice pot duce la infecţia cu această bacterie. Printre factorii declanşatori se numără, însă, şi intervenţiile chirurgicale”, au transmis reprezentanţii Spitalului Clinic CF Timişoara, într-un comunicat de presă remis vineri.

Metode simple, dar extrem de eficiente

În această unitate sanitară ultimul caz s-a înregistrat anul trecut, fiind vorba de unul singular. Conf. dr. Stela Iurciu, manager al unității medicale, a precizat modalitățile prin care s-a ajuns la această performanță.

„Infecţia cu Clostridoides Difficile este o problemă de sănătate publică, din păcate, în creştere în ultima perioadă. Noi am reuşit în ultimii 3 ani să o ţinem sub control. Am înregistrat anul trecut un singur caz, în restul anilor, inclusiv în cele 6 luni care s-au scurs până acum, nu am avut pacienţi cu asemenea afecţiuni. Respectăm cu stricteţe procedurile de dezinfecţie. Mai mult, am început să reamenajăm, acolo unde este posibil, saloanele, astfel încât fiecare unitate să aibă propria baie. Am făcut chiar şi un experiment cu ajutorul unui coleg epidemiolog, care a verificat, cu un aparat, gradul de dezinfectare a mâinilor, cu alte cuvinte, dacă colegii şi colegele noastre şi-au însuşit tehnicile de igienă a mâinilor. Rezultatele au fost foarte bune”, a declarat medicul.

Infecția cu Clostridium se face în mod direct

Diagnosticarea infecţiei cu Clostridium Difficile (ICD) se face cel mai adesea printr-un examen de coprocultură. Potrivit sursei citate, infecţia se transmite pe cale digestivă. Transmiterea se poate face în mod direct, de la un pacient la alt pacient, sau de la un purtător asimptomatic, care poate fi un aparţinător sau un cadru medical, prin contact cu mâini murdare. O altă modalitate de transmitere este prin contactul direct cu obiecte contaminate, inclusiv telefoane mobile, aparatură medicală folosită în comun sau suprafeţe pe care este prezenţa bacteria.

Reprezentanţii spitalului mai precizează că rata de mortalitate atribuită ICD creşte pe măsura înaintării în vârstă a pacientului internat. Majoritatea bolnavilor se recuperează în urmă infecţiei, însă reapariția acesteia este frecventă.